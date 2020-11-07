Взяли количеством. Александрия - Львов 1:0

Владимир Шаран перемудрил со схемой, оставив на правом фланге одного Лучкевича. Валерий - безусловно, один из лучших бегунков украинского чемпионата, но ему не с кем было обыграться, когда он получал мяч. Поэтому половину первого тайма хозяева развивали только левостороннее движение.

По ходу игры на помощь Лучкевичу ушёл Безбородько, и острота пришла. Другой вопрос, что ко всем известной и понятной прямолинейной игре александрийцев вертикальными передачами уже готовы даже аутсайдеры украинской лиги. Поэтому остроты это не приносило.

"Львов", похоже, даже не настраивался сегодня атаковать. Гости осознают своё место в жизни на данный момент, поэтому готовы защищать очки против соперников сильнее себя игрой от обороны. Пять угловых в первом тайме - это главное достижение гостей. Сложилось впечатление, что каждый переход львовянами центра поля завершался выходом мяча на угловой, но не ударом.

Свои главные моменты до перерыва команда Владимира Шарана, как уже было сказано, создала после фланговых передач: не хватало игрока, который будет завершать. Лучший шанс получил Банада - Костик справился с ударом головой как раз после заброса из глубины от Ситало, снаряд отскочил к Евгению, который с четырёх метров без сопротивления со стороны оппонентов отправил мяч на земную орбиту, а не в ворота.

Любопытно, что "Львов" свой самый острый эпизод получил во время одного из угловых, когда была попытка закрутить сухой лист под перекладину. Панькив справился.

Бесконечные забросы в штрафную "Львова" продолжились и после перерыва. Все - абсолютно все - не приносили никакой пользы или даже одного острого момента.

Но некоторые верят, что количество переходит в качество. Так было и сегодня. После ещё одной подачи и борьбы за мяч в штрафной Костика мяч отлетел в руку Клименчуку. На этот раз спасти от пенальти у Костика не получилось: Третьяков реализовал, забив свой второй гол в сезоне.

После изменения счёта на табло "Львов" даже пытался идти вперёд, хоть навыков игры в атаке команде пока не хватает. Хозяева же просто начали сушить игру. Символично, что завершился поединок в том же ключе, в котором прошёл весь матч: острейший прострел в штрафную гостей снова не смог никто из футболистов в жёлтой форме замкнуть.

Львовяне сегодня показали более гибкий футбол, но просто меньше добирались до чужих ворот. Хозяева же свой единственный гол буквально вымучила, одержав первую за три матча победу. Александрийцы поднимаются на девятую строчку, "Львов" остаётся предпоследним. Завтра его может обойти "Рух".

Фото - УПЛ

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Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)

Ассистенты: Тарас Клименко (Киев), Александр Дашко (Киевская область)

ФК Александрия - ФК Львов 1:0

Гол: Максим Третьяков 70 (пен.)

ФК Александрия: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец (Дмитрий Шастал 83), Денис Безбородько (Василий Грицук 58), Максим Третьяков (Максим Задерака 90+1), Валерий Лучкевич, Артём Ситало, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Роман Вантух, Валерий Бондаренко

ФК Львов: Орест Костик, Шина, Михкель Айнсалу (Пахтман Филипе 85), Назарий Ныч, Донатас Казлаускас (Игорь Кошман 80), Егор Клименчук (Юрий Кравчук 71), Энес Махмутович, Владимир Якимец, Фране Чирьяк (Эрнест Антви 71), Рафаэль Сабино, Маруан Михоби

Предупреждения: Денис Безбородько 48, Дмитрий Гречишкин 89 - Донатас Казлаускас 4, Рафаэль Сабино 62