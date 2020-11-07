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Денис Попов: Сам понимаю, что нужно поспокойнее играть в отборе

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник "Динамо" поделился мыслями насчет игры в отборе

Денис Попов: Сам понимаю, что нужно поспокойнее играть в отборе
Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов высказался насчет своей игры в защите.

– Один скаут говорил, что это классно, что ты так до конца играешь, но с другой стороны это рискованно.

– С одной стороны он прав. Можно не попасть, не рассчитать, потом красная и все, команду подвел.

– Тебе говорили об этом?

– Говорят. И сам понимаю, что нужно чуть поспокойнее.

– Ты как Рамос – до конца и потом вперед?

– Рамос же тоже все умно делает. У него и опыт другой, – сказал Попов.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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Komendor (Запорожье)
07.11.2020 в 19:59
сам понимаю, что нужно чуть поспокойнее."-Так для этого надо иметь соответствующую технику.
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