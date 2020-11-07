Денис Попов: Сам понимаю, что нужно поспокойнее играть в отборе

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов высказался насчет своей игры в защите.

– Один скаут говорил, что это классно, что ты так до конца играешь, но с другой стороны это рискованно.

– С одной стороны он прав. Можно не попасть, не рассчитать, потом красная и все, команду подвел.

– Тебе говорили об этом?

– Говорят. И сам понимаю, что нужно чуть поспокойнее.

– Ты как Рамос – до конца и потом вперед?

– Рамос же тоже все умно делает. У него и опыт другой, – сказал Попов.