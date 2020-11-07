Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Денис Попов: Сам понимаю, что нужно поспокойнее играть в отборе
Защитник "Динамо" поделился мыслями насчет игры в отборе
Защитник киевского "Динамо" Денис Попов высказался насчет своей игры в защите.
– Один скаут говорил, что это классно, что ты так до конца играешь, но с другой стороны это рискованно.
– С одной стороны он прав. Можно не попасть, не рассчитать, потом красная и все, команду подвел.
– Тебе говорили об этом?
– Говорят. И сам понимаю, что нужно чуть поспокойнее.
– Ты как Рамос – до конца и потом вперед?
– Рамос же тоже все умно делает. У него и опыт другой, – сказал Попов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Бомбардир
Популярное сейчас
- Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Динамо обыгрывает Шахтёр в матче молодёжного чемпионата
- Каштру: Нам будет противостоять очень сильное Динамо
- Відповідай українською. Между Йовичевичем и Селезневым произошла ссора
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Komendor (Запорожье)
07.11.2020 в 19:59
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...