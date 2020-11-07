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Десна - Минай 1:0. А не было ли офсайда?

Премьер-лига
(2 голосов)

Хороший матч от команды Кобина

Десна - Минай 1:0. А не было ли офсайда?
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Важность сегодняшнего матча для обеих сторон было сложно переоценить. Календарь УПЛ подарил "Десне" в этом туре уникальный шанс - черниговчане, в случае победы, могли сократить отрыв от конкурентов, так как они ("Шахтер", "Динамо", "Заря" и "Ворскла") играют между собой. "Минаю" же в каждой встрече есть что доказывать. Закарпатцы никак не могут оторваться от зоны вылета, имея в своем активе шесть очков.

Существует такой стереотип, что футбольный тренер - человек весьма суеверный, который лишний раз не любит испытывать судьбу. Однако, это не относится к Александру Рябоконю. Опытный наставник не верит в приметы, что доказал сегодняшним выходом в старте Дмитрия Хлебаса. Форвард успел принять участие в трех матчах сезона, и трижды "северяне" теряли очки. Седьмого ноября была четвертая попытка.

Помимо этого, на левом фланге обороны "Десны" вышел вингер Картушов, который на один матч вынужден был сменить позицию - дисквалифицированный Мостовой пропускал игру. Василий Кобин вновь вернул в старт Дениса Кожанова, а на воротах появился Канибалоцкий. В остальном - мы полностью предугадали состав в анонсе.

"Минаю" было плевать на статус гостевой команды, или на то, что их успели записать в аутсайдеры. Василий Кобин настроил своих футболистов на борьбу, и они сходу начали действовать агрессивно. На шестой минуте это принесло свои плоды - Нуриев прорвался по флангу, прострелил, после чего мяч нашел руку Гитченко. Седьмой номер гостей сам решил исполнить пенальти, и пробил в то место, куда ни один вратарь не дотянется - в штангу. "Десна" пыталась захватить инициативу, но против агрессивных действий закарпатцев они ничего не смогли предложить. Вынуждены признать, что до свистка на перерыв именно гости были ближе к голу. Однако, точных ударов зафиксированно не было.

Десна - Минай 1:0. А не было ли офсайда? - изображение 1

Александр Рябоконь жестко поговорил со своими ребятами в перерыве, так как после они смотрелись другой командой. Возможно, так повлиял на "северян" выход Тотовицкого. Лидер черниговчан остался в запасе, и без своей десятки хозяева смотрелись бледно. Во втором тайме моменты создавались не очень часто, но в целом игра не смотрелась скучной. Сегодня были и скорости, и агрессия, и удары с разных дистанций. В общем, не хватало только забитого. Стало казаться, что судьбу игры может решить один гол.

Удача была на стороне хозяев. Затяжная атака "Десны" завершилась забегом Конопли по правому флангу, который передачей нашел в штрафной Будковского - Филлип одним точным касанием переправил мяч в сетку. А дальше - радость черниговчан, разочарование гостей, и безразличие бокового арбитра, который не зафиксировал офсайд. А ведь, как показал повтор - Будковский был вне игры. Но на киевском матче ВАР отсутствовал. Справедливости ради стоит отметить, что "Десна" во втором тайме могла рассчитывать на пенальти - былы подозрения на игру рукой со стороны защитника гостей.

Десна - Минай 1:0. А не было ли офсайда? - изображение 2

У подопечных Кобина оставалось десять минут с хвостиком, в виде добавленного времени, большую часть которого они провели на половине поля соперника. Однако играли гости против команды опытной, которая свое просто так отдавать не будет. На концовку встречи Рябоконь выпустил третьего центрального защитника, что не позволило "Минаю" продвинуться дальше обычных навесов. Финальный свисток зафиксировал минимальную викторию "Десны".

Если после игры с "Рухом" мы критиковали закарпатский клуб, то сейчас ситуация иная - команда Василия Кобина сыграла на твердую четверку, ни в чем, кроме счета, не уступив более опытному сопернику. Именно с таким футболом, как сегодня, у представителей западной Украины будут все шансы уже в дебютном сезоне побороться за место в середине таблицы.

Десна - ФК Минай 1:0
Гол: Филипп Будковский 80
Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Леван Арвеладзе (Андрей Домбровский 46), Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Дмитрий Хлёбас (Андрей Тотовицкий 46), Михаил Мудрик (Алексей Гуцуляк 71), Андрей Гитченко, Ефим Конопля, Филипп Будковский
ФК Минай: Антон Каниболоцкий, Тарас Сакив (Репо Малепе 85), Анатолий Нуриев, Даниил Кныш, Антон Шиндер (Алексей Хахлев 73), Шемми Маембе, Андрей Ткачук, Денис Кожанов (Василий Пыняшко 61), Мислав Матич, Александр Снижко (Рустам Ахмедзаде 85), Кирилл Меличенко
Предупреждения: Михаил Мудрик 16 - Антон Шиндер 53, Шемми Маембе 87
Нереализованный пенальти: Анатолий Нуриев 6

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В статье: Филипп Будковский Десна (Чернигов) ФК Минай
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Комментарии (15)
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Dimka26 (Чернигов)
07.11.2020 в 22:05
Тяжеловато, но хорошо хоть победа. Надеюсь, что в зимнем перерыве Рябоконь прибавит игру команда. Потому что идет спад.
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0
-1
Yurget (Чернигов)
07.11.2020 в 21:39
Ощущение, что посмотрел игру середняков 1-й лиги с комментатором шизофреником)))
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+3
-2
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simargl (Чернигов)
07.11.2020 в 21:50
Комментатор реально достал еще в первом тайме !!! Смотрел без звука... где они таких идиотов берут??
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0
-1
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Rezerf (Чернігів)
07.11.2020 в 21:53
Так, увесь матч відверто топив за Минай, дуже не хотів, щоб Десна зрівнялась з ШД
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
07.11.2020 в 21:59
А может он просто с Ужгорода ))??? Судья со Львова, комментатор с Ужгорода))) хорошо не наоборот))
0
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
07.11.2020 в 21:38
Поза грою було, 100%. Пощастило, що без VAR грали. Дуже важка перемога. Минай сподобався, добре в пас навчанні грати, ігрова дисциплина на висоті. Схоже в УПЛ з'явивсся дуже класний арбітр Блавацький, його вини в голі з офсайду нема, помічник прогавив.
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+4
0
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simargl (Чернигов)
07.11.2020 в 21:57
VAR мог бы два пенальти добавить. Игра рукой и снос Конопли. Не приятно так скандально побеждать... еще и при весьма бледной игре.
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+1
-1
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Rezerf (Чернігів)
07.11.2020 в 22:03
Рука була, дійсно.
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
07.11.2020 в 21:34
А не было ли там два не поставленных пенальти в ворота Миная ...?? Игра показала что Хлебас, Арвеладзе и Картушов уже не игроки уровня борьбы за призы. Ротация и дисквалификации до инфаркта доведут. С Минаем почти на равных играли... дожились.
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+2
-7
аалекс ( Крым)
07.11.2020 в 21:27
Минай понравился, особенно в первом тайме. Гол очень спорный.
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+2
-4
Термит (Киев)
07.11.2020 в 21:49
Вообще не спорный - 100% офсайд
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+3
0
Vixi73 (Uzhgorod)
07.11.2020 в 21:25
Выиграли без моментов,с голом с офсайда
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+7
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
07.11.2020 в 21:48
А яки моменти були у Миная, окрім пенальті? Всі удари або в молоко, або дуже легкі для Паста.
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+1
-1
Термит (Киев)
07.11.2020 в 21:49
Ну так 0:0 и было бы в самый раз...
+3
-1
Djibouti (Djibouti)
07.11.2020 в 21:24
В матче с Александрией левый пенальти ставят здесь двух метровый офсайд, везёт Десне. А потом Вольфсбург и все!!!!
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+5
-4


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