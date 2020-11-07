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ФК Александрия - ФК Львов 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Минимальная победа подопечных Шарана

ФК Александрия - ФК Львов 1:0. Обзор матча и видео гола
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В рамках 9-го тура чемпионата Украины "Александрия" минимально обыграла "Львов". Единственный мяч в поединке забил Максим Третьяков - 24-летний полузащитник реализовал пенальти на 70-й минуте встречи. После девяти туров подопечные Шарана имеют в своем активе 13 очков и занимают 7-ю позицию в турнирной таблице. В свою очередь у львовской команды 4 очка и команда расположилась на предпоследнем месте.

Favbet-лига. 9-й тур
Александрия. Стадион "Ника"
Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
Ассистенты: Тарас Клименко (Киев), Александр Дашко (Киевская область)
ФК Александрия - ФК Львов 1:0
Гол: Максим Третьяков 70 (пен.)
ФК Александрия: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец (Дмитрий Шастал 83), Денис Безбородько (Василий Грицук 58), Максим Третьяков (Максим Задерака 90+1), Валерий Лучкевич, Артём Ситало, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Роман Вантух, Валерий Бондаренко
ФК Львов: Орест Костик, Шина, Михкель Айнсалу (Пахтман Филипе 85), Назарий Ныч, Донатас Казлаускас (Игорь Кошман 80), Егор Клименчук (Юрий Кравчук 71), Энес Махмутович, Владимир Якимец, Фране Чирьяк (Эрнест Антви 71), Рафаэль Сабино, Маруан Михоби
Предупреждения: Денис Безбородько 48, Дмитрий Гречишкин 89 - Донатас Казлаускас 4, Рафаэль Сабино 62

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В статье: ФК Львов ФК Александрия УПЛ
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