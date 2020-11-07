Владимир Шаран: Счет 1:0 очень опасен. Нужно было еще забивать в первом тайме

Наставник "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал матч его подопечных против ПФК "Львов". Тренеру не понравилась игра команды во втором тайме.

"Очень тяжелая была игра. Победили, но счет 1:0 очень опасен, ведь можно было сыграть вничью, как это было во Львове. Мы очень серьезно настраивались на этот матч, говорили, что ПФК "Львов" - непростая команда, с которой тяжело играть. И я увидел, что ребята отдавались максимально, настрой на игру был серьезный.

В первом тайме нужно было решать ход поединка, нужно было забивать один или два гола, чтобы легче было проводить второй тайм. Второй тайм нам не удался: было много сумбура, много неоправданных действий, много брака. Нас покидали силы, но главное, что мы победили".