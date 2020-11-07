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Александрия впервые за 17 матчей не пропустила в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Несчастливая серия длилась с мая

Александрия впервые за 17 матчей не пропустила в УПЛ
Новина українською

"Александрия" минимально переиграла ПФК "Львов" в 9-м туре УПЛ - 1:0. А это значит, что подопечные Владимира Шарана впервые с мая не пропустили в матче Чемпионата Украины. Тогда александрийцы победили "Зарю" с аналогичным сегодняшнему счетом. С тех пор ворота "Александрии" поражали 17 матчей подряд. В том числе и девять игр в этом сезоне, в которых команда пропустила 14 мячей.

После этой победы "Александрия" заняла седьмое место в турнирной таблице Чемпионата Украины. Начать безголевую серию подопечные Шарана смогут в следующем матче УПЛ против "Шахтера" 21 ноября.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия УПЛ ПФК Львов
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Комментарии (1)
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Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
07.11.2020 в 22:09
Нарешті!)))
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