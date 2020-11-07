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Александрия впервые за 17 матчей не пропустила в УПЛ
Несчастливая серия длилась с мая
После этой победы "Александрия" заняла седьмое место в турнирной таблице Чемпионата Украины. Начать безголевую серию подопечные Шарана смогут в следующем матче УПЛ против "Шахтера" 21 ноября.
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