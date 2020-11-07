Александрия впервые за 17 матчей не пропустила в УПЛ

"Александрия" минимально переиграла ПФК "Львов" в 9-м туре УПЛ - 1:0. А это значит, что подопечные Владимира Шарана впервые с мая не пропустили в матче Чемпионата Украины. Тогда александрийцы победили "Зарю" с аналогичным сегодняшнему счетом. С тех пор ворота "Александрии" поражали 17 матчей подряд. В том числе и девять игр в этом сезоне, в которых команда пропустила 14 мячей.

После этой победы "Александрия" заняла седьмое место в турнирной таблице Чемпионата Украины. Начать безголевую серию подопечные Шарана смогут в следующем матче УПЛ против "Шахтера" 21 ноября.