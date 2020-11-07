  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Десна - ФК Минай 1:0. Обзор матча и видео гола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна - ФК Минай 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Минимальная победа команды Рябоконя

Десна - ФК Минай 1:0. Обзор матча и видео гола
Новина українською

В рамках 9-го тура чемпионата Украины "Десна" принимал "Минай". Подопечные Александра Рябоконя одержали минимальную победу. Единственный мяч в поединке забил форвард черниговской команды Филипп Будковский на 80-й минуте встречи. После девяти туров "Десна" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. В свою очередь новичок УПЛ "Минай" под руководством Василия Кобина на данный момент занимает 12-ю позицию.

Десна - ФК Минай 1:0
Гол: Филипп Будковский 80
Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Леван Арвеладзе (Андрей Домбровский 46), Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Дмитрий Хлёбас (Андрей Тотовицкий 46), Михаил Мудрик (Алексей Гуцуляк 71), Андрей Гитченко, Ефим Конопля, Филипп Будковский
ФК Минай: Антон Каниболоцкий, Тарас Сакив (Репо Малепе 85), Анатолий Нуриев, Даниил Кныш, Антон Шиндер (Алексей Хахлев 73), Шемми Маембе, Андрей Ткачук, Денис Кожанов (Василий Пыняшко 61), Мислав Матич, Александр Снижко (Рустам Ахмедзаде 85), Кирилл Меличенко
Предупреждения: Михаил Мудрик 16 - Антон Шиндер 53, Шемми Маембе 87
Нереализованный пенальти: Анатолий Нуриев 6

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) УПЛ ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...