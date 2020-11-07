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Десна - ФК Минай 1:0. Обзор матча и видео гола
Минимальная победа команды Рябоконя
В рамках 9-го тура чемпионата Украины "Десна" принимал "Минай". Подопечные Александра Рябоконя одержали минимальную победу. Единственный мяч в поединке забил форвард черниговской команды Филипп Будковский на 80-й минуте встречи. После девяти туров "Десна" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. В свою очередь новичок УПЛ "Минай" под руководством Василия Кобина на данный момент занимает 12-ю позицию.
Гол: Филипп Будковский 80
Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Леван Арвеладзе (Андрей Домбровский 46), Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Дмитрий Хлёбас (Андрей Тотовицкий 46), Михаил Мудрик (Алексей Гуцуляк 71), Андрей Гитченко, Ефим Конопля, Филипп Будковский
ФК Минай: Антон Каниболоцкий, Тарас Сакив (Репо Малепе 85), Анатолий Нуриев, Даниил Кныш, Антон Шиндер (Алексей Хахлев 73), Шемми Маембе, Андрей Ткачук, Денис Кожанов (Василий Пыняшко 61), Мислав Матич, Александр Снижко (Рустам Ахмедзаде 85), Кирилл Меличенко
Предупреждения: Михаил Мудрик 16 - Антон Шиндер 53, Шемми Маембе 87
Нереализованный пенальти: Анатолий Нуриев 6
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