Кадровая катастрофа перед Шахтером. Леднев и Шепелев заразились коронавирусом

Замены тоже важны. А может, после Барсы кто-то из основы недовосстановился? Тут важно, как резерв понимает игру основы. Это уже работа Луческу. Как может сыграть резерв, показал Шахтер с Реалом. У Шахтера ж свои проблемы. Когда подтянулась "основа", важно было не сломать то, шо показали в Мадриде. Прежде всего в головах игроков. Как это удалось Каштру, показали игры с Интером и особенно с немцами. Теперь глянем, какой состав и игра будут у Шахтера завтра. Ну а в итоге все просто : оценят работу Луческу и Каштру по тому, выйдут ли из группы и, если да, то куда, и по месту в ЧУ весной. Сегодняшние детали через неделю мало кого будут волновать. Сегодня для меня важнее другое : как бы это Байден так показал, шо он знает, шо происходит у меня за окнами,и так помог Зеленскому, шоб я ну хотя-бы через год-полтора видел Шахтер на ДА.