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Кадровая катастрофа перед Шахтером. Леднев и Шепелев заразились коронавирусом

Премьер-лига
(1 голосов)

Завтра поединок против донецкого "Шахтера"

Кадровая катастрофа перед Шахтером. Леднев и Шепелев заразились коронавирусом
Новина українською

В стане киевского "Динамо" обнаружены новые случаи заражения на COVID-19.

Meta-ratings.com.ua сообщает, что полузащитники "бело-синих" Владимир Шепелев и Богдан Леднев прошли внеплановое тестирование на коронавирус перед матчем против донецкого "Шахтера" и получили положительные тесты.

Ранее, в составе динамовцев коронавирусом заразились Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккел Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Белуце, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Денис Бойко и Виталий Миколенко.

Напомним, поединок между столичным клубом и "горняками" состоится завтра, 8-го ноября. Начало встречи - 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Владимир Шепелев Богдан Леднев Динамо - Шахтёр коронавирус
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Комментарии (14)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
07.11.2020 в 23:03
Редакція, ви ще забули врахувати Супрягу у списку інфікованих. Отже хворих всього 12 гравців. З них п'ятеро - гравці твердої основи, ще п'ятеро - гравці ротації-підсилення основи, двоє - лави запасних. Серед тих, що залишились не інфіковані - переважно юнь, яка зіграла у складі Динамо тільки кілька матчів, або й поготів один-два матчі. Там з досвідчених гравців основи залишилось тільки Вербич, Сидорчук, Де Пена, Буяльський та дуже талановитий, молода зірка, Циганков. Вже кілька місяців вони грають без упину ледь не через два дні на третій, в кращому випадку - через три на четвертий. Лукавий Шахтар, м'яко кажучи, команда не фейр-плейова, тому рада цим обставинам, що підтвердила своєю відмовою на пропозицію про переніс матчу. Як грати? Ну що ж, колись доля відплатить їм за це. А киянам - тримайтесь, хлопці, все буде добре :)
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+6
-1
C_Ballack (Днепр)
07.11.2020 в 23:32
Мы же все прекрасно понимаем, что Динамо в аналогичной ситуации поступило было точно так же. Зачем этот бред писать.
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+1
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
07.11.2020 в 23:36
Откуда тебе это знать? Динамо пустило этих гнид в Киев на Олимпийский, на игру с Лионом, когда было военное положение!
+1
-2
Ukrainian1991 (Чернигов)
07.11.2020 в 23:45
Олимпийский не принадлежит Динамо. Олимпийский это государственная собственность, а Шахтер такая же украинская команда как и Динамо
+1
0
royalstas (Вінниця)
07.11.2020 в 23:00
По факту вони б сиділи на заміні. Начнем з цього. Сидор Андрієвський Буя в центрі Вербіч в нападі на флангах Де Пена і Циганков ну і захист з воротарем такий як на Барсу.
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+3
-3
Термит (Киев)
07.11.2020 в 23:26
Та вообще - лафа! Даже еще Родригес на одну замену остается!
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+2
0
DONCHANYN (ДОНЕЦК)
07.11.2020 в 23:26
Замены тоже важны. А может, после Барсы кто-то из основы недовосстановился? Тут важно, как резерв понимает игру основы. Это уже работа Луческу. Как может сыграть резерв, показал Шахтер с Реалом. У Шахтера ж свои проблемы. Когда подтянулась "основа", важно было не сломать то, шо показали в Мадриде. Прежде всего в головах игроков. Как это удалось Каштру, показали игры с Интером и особенно с немцами. Теперь глянем, какой состав и игра будут у Шахтера завтра. Ну а в итоге все просто : оценят работу Луческу и Каштру по тому, выйдут ли из группы и, если да, то куда, и по месту в ЧУ весной. Сегодняшние детали через неделю мало кого будут волновать. Сегодня для меня важнее другое : как бы это Байден так показал, шо он знает, шо происходит у меня за окнами,и так помог Зеленскому, шоб я ну хотя-бы через год-полтора видел Шахтер на ДА.
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+1
0
IvaneZZZ (Киев)
07.11.2020 в 22:46
Как говорится раньше сядешь, раньше выйдешь. За то через две недели у нас все будут переболевшие
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+1
-3
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simargl (Чернигов)
07.11.2020 в 22:51
Сразу видно ты еще не болел ... восстановление может занять и месяц и два ... очень подлый и хитрый этот вирус в любой форме.
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+6
-1
Golfik25 (Киев)
07.11.2020 в 23:10
скажи это Роналдо, сразу после короны вышел на поле. Все зависит от тяжести, можно без симптомов сидеть 2 недели и всё.
+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
07.11.2020 в 23:21
Про что я и говорю! Всё индивидуально. При чем тут КР7??? Ты еще Ибрагимовича вспомни ...)))
+1
-1
royalstas (Вінниця)
07.11.2020 в 23:33
Так то да але ти напевно не розумієш що футболісти не прості смертні. Вони роблять тести 2 рази на неділю лише захворіли і відразу лікуються. Тому відновлення не займає скільки часу як ти пишеш.
+1
0
Лекарь (село Дарница)
07.11.2020 в 22:56
Какое отношение имеет Ваше изречение к матчу с кротами? Давайте дублем выйдем против Шахтера. Хуле, раньше сляжешь - раньше помрешь
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+3
-1
Лекарь (село Дарница)
07.11.2020 в 22:45
Писец
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+1
0


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