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Кадровая катастрофа перед Шахтером. Леднев и Шепелев заразились коронавирусом
Завтра поединок против донецкого "Шахтера"
В стане киевского "Динамо" обнаружены новые случаи заражения на COVID-19.
Meta-ratings.com.ua сообщает, что полузащитники "бело-синих" Владимир Шепелев и Богдан Леднев прошли внеплановое тестирование на коронавирус перед матчем против донецкого "Шахтера" и получили положительные тесты.
Ранее, в составе динамовцев коронавирусом заразились Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккел Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Белуце, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Денис Бойко и Виталий Миколенко.
Напомним, поединок между столичным клубом и "горняками" состоится завтра, 8-го ноября. Начало встречи - 17:00.
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