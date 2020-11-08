Зубов: Луческу может бросить в бой Русина

Экс-игрок "Шахтера" Геннадий Зубов рассказал, чего он ожидает от поединка девятого тура чемпионата УПЛ между "горняками" и киевским "Динамо", который состоится 8 ноября.

"Сложно кого-то назвать фаворитом матча "Динамо" - "Шахтер". На первый взгляд, учитывая кадровые проблемы динамовцев, можно было бы отдать предпочтение "горнякам", однако я бы не советовал этого делать. Ведь совсем недавно киевляне, выступая без группы ведущих футболистов, дали бой в гостях гранду - "Барселоне". А если вспомнить, что и "Шахтер", скажем так, в экспериментальном составе победил в Лиге чемпионов "Реал" и сыграл вничью с "Интером", то обе наши команды уже доказывали, что незаменимых не бывает. Вот и в дерби тренер "Динамо" Мирча Луческу вполне может бросить в бой Назария Русина вместо заболевшего Владислава Супряги. Мне понравилось, как Русин сыграл за молодежный состав в поединке с "Шахтером": был агрессивен, выполнял много черновой работы и главное - забил. Эффектно.

Впрочем, думаю, что после крупной неудачи в поединке с "Боруссией" завтра и состав "Шахтера" претерпит изменения, появятся 3-4 игрока, которых не было в старте с немцами. Убежден, что старые соперники не изменят своей игровой философии. "Горняки" будут стремиться доминировать за счет филигранной работы с мячом, забеганий, а динамовцы постараются получить выгоду от быстрого перехода от обороны к атаке, домашних заготовок при розыгрыше стандартных положений. Хотя, мне кажется, что соперники не будут действовать с открытым забралом, никто не захочет рисковать.

Динамовцы сумели оторваться от главного преследователя на четыре пункта и "Шахтеру" в случае неудачи уже сложно будет ликвидировать это отставание. Также можно ждать каких-то тактических сюрпризов от Мирчи Луческу. Что касается моего прогноза, то, думаю, что все закончится минимальной победой "Шахтера", – цитирует Зубова Meta-ratings.