В Шахтёре не выявили новых зараженных COVID-19 перед игрой с Динамо

"Шахтер" получил результаты внеочередных тестов на коронавирус перед матчем 9-го тура УПЛ против "Динамо".

Дополнительное исследование не выявило новых случаев заражения в клубе, сообщает твиттер "горняков".

Ранее в "Динамо" коронавирус подтвердили у Владислава Супряги. Всего в "Динамо" 12 зараженных игроков.

"Шахтер" встретится с "Динамо" сегодня, начало – в 17.00.