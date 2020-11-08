Премьер-лига
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В Шахтёре не выявили новых зараженных COVID-19 перед игрой с Динамо
Тесты дали негативные результаты
"Шахтер" получил результаты внеочередных тестов на коронавирус перед матчем 9-го тура УПЛ против "Динамо".
Дополнительное исследование не выявило новых случаев заражения в клубе, сообщает твиттер "горняков".
Ранее в "Динамо" коронавирус подтвердили у Владислава Супряги. Всего в "Динамо" 12 зараженных игроков.
"Шахтер" встретится с "Динамо" сегодня, начало – в 17.00.
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