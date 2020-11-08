Рустам Худжамов: О Нещерете услышал еще несколько лет назад

Известный в недавнем прошлом голкипер поделился мнением о делах вратарских в украинском футболе

ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ РИЗНЫКА

- Несмотря на разного рода сложности, которые обрушились на украинский футбол в этом календарном году, есть место и положительным моментам. Например, появлению целой группы талантливых и перспективных вратарей.

- Таланты еще надо реализовать. Для меня по этой части номером один сейчас является Дмитрий Ризнык из "Ворсклы". Он на протяжении многих игр в основном составе в течении года подтверждает свой талант. Об этом говорили, и видно, что парень готов его реализовывать. Скажу вот еще о чем. Когда мы начинаем сильно хвалить молодых вратарей, это может сыграть злую шутку. Был один человек (не буду называть его фамилию), который говорил об одном из голкиперов, что он суперклассный и является нашей надеждой. Но потом вышло не все так, как того хотелось бы. Что касается молодых вратарей, то с ними нужно поосторожней, так как можно ведь и перехвалить.

- Как считаете, разговоры о возможной смене клуба Ризныком – фейк или нет?

- Очень возможный поворот событий. Причем, если бы ему пришлось делать выбор, то я не рекомендовал бы выбирать украинских грандов – ни "Шахтер", ни "Динамо". Лучше уходить в один из европейских клубов и развиваться там. Потому что в одном из упомянутых наших его, как футболиста, "убьют".

ВСЕ В РУКАХ ИСЕНКО

- Первой ласточкой в нашем футболе в этом году стал совсем еще юный Павел Исенко из "Ворсклы", поразивший всех не по годам уверенными действиями в "рамке" в серии послематчевых пенальти победного полуфинала Кубка Украины с "Мариуполем".

- Да, он отличился – о’кей. Но я бы хотел отметить одну проблему: у нас в стране немногие разбираются во вратарях. К примеру, голкиперу по воротам могут ударить всего пять раз за матч, но СМИ распишут, что было пять сэйвов, пять взятых мертвых мячей. У нас, к сожалению, не различают, где вратарь должен стопроцентно справляться с ударом – спокойно и без восторгов, а где он по-настоящему выручает. Получается, что любой удар во вратаря почему-то имеет определение "выручил". Для меня оно априори неприемлемо.

- В воротах "Ворсклы" с тех пор Исенко появился лишь раз – в конце минувшего сезона в матче со "Львовом". Как считаете, не наложит ли этот факт негативный отпечаток на психологическую уверенность молодого вратаря?

- Ему всего 17 лет, и все зависит только от него. Если Исенко хочет, чтобы матч полуфинала Кубка Украины остался лучшим в его карьере, то это одно дело. А если захочет, чтобы таких поединков у него было едва ли не в каждом туре, то все в его руках. Парню же никто не запрещает пробиваться в состав: выходи на поле, работай – и все! Продадут Ризныка – становись следующим в этом списке. Почему бы и нет?

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДЛЯ ПРЕЕМНИКА ПЯТОВА

- Из-за коварства коронавируса сразу несколько вратарей сборной Украины оказались недееспособными в период подготовки к трем октябрьским матчам - с Францией, Германией и Испанией. Какое мнение о себе в этих играх сложил динамовец Георгий Бущан?

- Для меня по итогам этих трех матчей стало главным то, что он не опустил руки и не превратился после крупного поражения от Франции в размазню в воротах. Последующие игры стали серьезным показателем по части его характера и человеческих качеств.

- Имела место психологическая устойчивость?

- Да, скорее всего. Для вратаря внутренняя уверенность в своих силах и умении значит больше, чем физическая подготовка.

- После фееричного матча с испанцами все чаще слышны разговоры о том, что именно Бущан может стать преемником Андрея Пятова в национальной команде…

- Это уже решать тренеру. Если Георгий сможет стать таковым – что ж, хорошо. Считаю, что на вратарскую позицию в сборной в ближайшее время намечается большая конкуренция.

РЕАЛИИ УКРАИНСКОГО ФУТБОЛА

- Что можете сказать об игре молодого Анатолия Трубина, внесшего вклад в историческую победу "Шахтера" в первом же матче группового раунда нынешней Лиги чемпионов с мадридским "Реалом"?

- А представляете развитие событий в том поединке, если бы системы ВАР не было? Имею ввиду последний момент в игре, когда "Реал" забивал третий гол. Что бы говорили о том, как вратарь сел ловить мяч? Мне сейчас все чаще и чаще задают вопрос про молодых голкиперов. И я отвечаю, что все чаще и чаще у нас выписывают авансы. И очень много. Я же считаю, что им еще надо играть. "Шахтеру" же надо понимать, что если делать ставку на Трубина, то нужно быть готовым к ошибкам. Их будет еще достаточно много. А дальше все зависит от самого парня. Если он сломается – значит, в донецком клубе будут искать следующего. А если Трубин флегматик, то это значит, что у "Шахтера" в будущем будет хороший вратарь.

- Неделю назад с лучшей стороны проявил себя еще один страж ворот клуба Премьер-лиги – Орест Костык из "Львова", который помог сотворить победную сенсацию благодаря парированному на 96-й минуте пенальти от игрока "Ворсклы" Ибрахима Кане. Какие перспективы видятся вам в нем?

- Это украинский футбол, поэтому сказать что-либо о каких-то перспективах в его реалиях очень сложно. Футболист может попасть не к тому тренеру, не в ту команду – и мы его в дальнейшем не увидим. А по части данных – да, он неплохой парень. Скажу больше: я с ним лично общался по телефону, так как он играет в перчатках моей компании. Так вот: Костык – очень скромный и воспитанный человек. А это большой плюс, когда молодые футболисты уважительно относятся к старшим. Это всегда вызывает позитив по отношению к человеку. Что касается его будущего, то все в руках самого вратаря. Повторюсь: иногда бывает, что попадая не в ту команду, можно погубить свою карьеру. Хочется верить, что такого у Костыка не случится.

МЕДНЫЕ ТРУБЫ НЕЩЕРЕТА

- В разгар этой недели футбольная Европа отдала должное еще одному молодому голкиперу – 18-летнему киевскому динамовцу Руслану Нещерету, выдавшему фееричную игру в "рамке" в выездном поединке с испанской "Барселоной".

- Да, он здорово сыграл. Очень здорово. Про Нещерета я впервые услышал еще года два или три назад. Мне о нем рассказал товарищ детства Владимир Иконников, который сейчас работает в динамовской академии. Он нашел и подготовил Руслана, после чего передал его дальше. Нещерет – парень талантливый, однако нужно понимать, что в "Динамо" еще есть Бущан и Бойко. И ему, молодому голкиперу, придется непросто. Но если таких игр, как с "Барселоной", окажется не одна, а десять, то будет здорово. В таком случае станет ясно, что это действительно толковый голкипер: если медные трубы на него не повлияли, то Нещерет может спокойно играть. На него, как мне кажется, можно в дальнейшем рассчитывать. Перспектива у парня есть, и теперь главное, чтобы он двигался в своем карьерном росте дальше.

- Похоже, что заявившая о себе за последние четыре с лишним месяца группа украинских вратарей позволяет наставнику сборной Андрею Шевченко смотреть в будущее с оптимизмом?

- Да. И не только ему, а нам всем. Я всегда говорю, что у нас много толковых вратарей в разных детских возрастах. Общаясь с ними в сфере своего бизнеса, слышу сетования, что у той или другой команды нет тренера вратарей. И они не видят перспективы. Увы, у нас нет единой системы подготовки тренера вратарей, как есть, к примеру, в той же Испании, Германии, других странах. Есть какая-то основа, где тренер может привносить что-то свое либо заимствовать что-то из другой футбольной школы. А есть специальная система подготовки голкиперов, об особенностях которой идет речь на конференциях для тренеров вратарей. На них, как правило, приглашаются знаменитые личности из других стран, добившиеся определенных успехов в своем деле. Увы, такой системы подготовки вратарей, которая позволяла бы продавать их за границу с завидной регулярностью, у нас нет. Хотя мы это в состоянии делать. Собственно, это касается и полевых игроков. На сегодняшний же день в нашем футболе проще найти легионера за рубежом, обыграть его, а затем продать. Воспитание же своих футболистов – сложный путь. Но он перспективен, и вполне способен сделать Украину одним из европейских центров, откуда будут черпаться футбольные таланты.

ФУТБОЛЬНЫЕ СНЫ ЭКС-ГОЛКИПЕРА

- Что бы вы, как бывший голкипер с огромным стажем, порекомендовали молодым представителям этого амплуа?

- Не зацикливаться на похвале от других людей и на ошибках. Нужно стараться всегда держать свое моральное состояние ровным, в одном ключе. Неудачные дни бывают у всех, однако надо понимать, что ничего не вечно – как любовь болельщиков, так и ненависть. Важно всегда работать, не покладая рук.

- Выступления в большом футболе вы завершили не так давно - в сезоне-2019/20. С тех пор футбольные баталии часто снятся?

- Очень часто. И сейчас пришло осознание того, что есть злость – на себя и на людей, из-за которых я не смог реализовать свой потенциал полностью. Как-то ночью мне приснилась фраза, смысл которой заключался в том, что я отдал футболу всего себя. На футбольном поле оставил все – здоровье, мысли, частичку своей жизни. Но взамен не взял всего того, чего хотел. В связи с этим настроение бывает с грустинкой (улыбается).

- Каково вам в роли телевизионного эксперта?

- Нормально. Бывает, правда, что не всегда могу объяснить понятным языком то, что у меня в голове.

- Мысли вразлет?

- Иногда вразлет. Начинаешь подмечать какие-то нюансы, за счет чего та или другая команда играет и выигрывает. Как по части персоналий, так и командных действий. Раньше для меня было важно построение обороны, а теперь нужно смотреть и на построение игры команды в атаке (смеется).

- Боязни микрофона, присущей новичкам, уже нет?

Поначалу, на первом эфире, волнение было. А сейчас уже нормально. Работаю.

Фото - Александр Приходько