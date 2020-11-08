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Андриевский стал 13-м игроком Динамо с COVID-19
Киевляне теряют еще одного исполнителя
Еще один игрок "Динамо" сдал положительный тест на коронавирус, сообщает "Динамомания". Им стал полузащитник Александр Андриевский.
Всего в команде теперь 13 инфицированных футболистов. Ранее положительные тесты сдали Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко и Владислав Супряга. Также сообщалось о заражении Богдана Леднева и Владимира Шепелева.
"Динамо" и "Шахтер" встретятся сегодня в 17:00.
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Комментарии (6)
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prockop4uck (Киев)
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absurdlight (Kiev)
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Динамо-машина (Киев)
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Acsakal (Kharkov)
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Лекарь (село Дарница)
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aleks68
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