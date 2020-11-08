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Андриевский стал 13-м игроком Динамо с COVID-19

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне теряют еще одного исполнителя

Андриевский стал 13-м игроком Динамо с COVID-19
Новина українською

Еще один игрок "Динамо" сдал положительный тест на коронавирус, сообщает "Динамомания". Им стал полузащитник Александр Андриевский.

Всего в команде теперь 13 инфицированных футболистов. Ранее положительные тесты сдали Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко и Владислав Супряга. Также сообщалось о заражении Богдана Леднева и Владимира Шепелева.

"Динамо" и "Шахтер" встретятся сегодня в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский
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Комментарии (6)
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prockop4uck (Киев)
08.11.2020 в 13:47
Они что там, все с одной тарелки едят? Что за бред.
Ответить
0
0
absurdlight (Kiev)
08.11.2020 в 13:07
Мда.
Ответить
+4
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
08.11.2020 в 13:00
Йоб твою мать, а кому теперь играть?
Ответить
+3
-1
Acsakal (Kharkov)
08.11.2020 в 13:29
Питання завдавай тим короназаперечувачам, які в мережі розповідають, що ніякого коронавірусу немає, і ігнорують запобіжні заходи.
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
08.11.2020 в 13:33
Вопрос интересный и весьма актуальный. Для полного трэша осталось, чтобы объявили, что цыган заболел.
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0
-1
aleks68
08.11.2020 в 13:46
будулаю
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0
-1


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