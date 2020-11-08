Андриевский стал 13-м игроком Динамо с COVID-19

Еще один игрок "Динамо" сдал положительный тест на коронавирус, сообщает "Динамомания". Им стал полузащитник Александр Андриевский.

Всего в команде теперь 13 инфицированных футболистов. Ранее положительные тесты сдали Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко и Владислав Супряга. Также сообщалось о заражении Богдана Леднева и Владимира Шепелева.

"Динамо" и "Шахтер" встретятся сегодня в 17:00.