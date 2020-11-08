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Севидов: В таких играх, как Динамо - Шахтёр, важен не только основной состав, но и кто выходит на замену

Премьер-лига
(2 голосов)

У киевлян было меньше времени на подготовку к игре

Севидов: В таких играх, как Динамо - Шахтёр, важен не только основной состав, но и кто выходит на замену
UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов в эфире на Youtube-канале UA-Футбол ответил на вопрос о разнице во времени на подготовку к Классическому у "Динамо" и "Шахтёра". Напомним, что "горняки" свой последний матч провели во вторник также на "Олимпийском". Киевляне же играли на сутки позже ещё и в Барселоне.

"Не думаю, что это будет ключевой момент противостояния, но это обязательно должно сказаться. На таком уровне нет мелочей. Мы не знаем всех нюансов: может, у кого-то микроповреждение, может, кто-то почувствовал недомогание. Лишние сутки как свежего воздуха глоток. Всегда все тренеры обращают на это внимание, потому что 24 часа - это возможность и лучше восстановиться, и, образно говоря, выспаться или зализать раны. Этот момент обязательно надо учитывать.

Возможно, Луческу даст кому-то чуть больше паузу, кому-то даст возможность передохнуть. Надо не забывать, что "Шахтёр" чуть раньше прошёл трендовую сейчас болезнь COVID-19. Теперь туда только вливается "Динамо" - это тоже надо учитывать. Может, как раз каким-то ребятам выпал шанс проявить себя, но это не может не сказаться на общей обойме. Потому что в таких играх очень важно не только, кто выходит в основном составе, но и кто выходит на замену, чтобы усилить и освежить игру.

Я очень надеюсь, что медицинские службы одной и другой команды на высоте и всё сделают, чтобы футболисты восстановились. Вы знаете, что и межсезонье было скомканным из-за коронавируса, поэтому сама подготовка проходила необычно. Отсюда и очень много травм.

Все об этом будут говорить. Особенно если у тебя было пять дней, а у соперника шесть - это не влияет. А два или три дня соответственно - это уже достаточно серьёзная разница".

Напомним, что посмотреть матч "Динамо" - "Шахтёр" бесплатно вы можете на UA-Футбол здесь.

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В статье: Александр Севидов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Динамо - Шахтёр
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Комментарии (1)
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SSFC (Белозерье)
08.11.2020 в 13:38
По составу, сразу же вспоминается 2018 год, "Дело Исмаили": "...Во-вторых, противостояние "Динамо" и "Шахтера" являются наиболее популярными среди болельщиков поединками и украшением нашего чемпионата. Поэтому среди прочего важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах" (с) Шумилов
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