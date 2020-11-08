Герой футбольного дня. Даниил Сикан

Можно ли в контексте 19-летнего футболиста говорить о запоздалом профессиональном развитии? Вопрос, конечно, дискуссионный. Даниил Сикан не первый сезон проводит на уровне УПЛ, но только вчера забил свой первый гол на взрослом клубном уровне. До сих пор он подавал только стерильные надежды.

Те надежды были обусловлены, в основном, ярким выступлением за сборную Украины на чемпионате мира U-20. Команда Петракова выиграла турнир, а Сикан был основным нападающим. В финале выстрелил Влад Супряга, однако именно Даниилу досталась награда лучшего бомбардира в составе сборной Украины. Сикан получил серебряную бутсу ЧМ U20, уступив золотую Эрлингу Холанду, который все свои девять голов забил в одном поединке.

В Премьер-лиге он дебютировал в составе "Карпат", затем играл за "Мариуполь", но получал шансы и в "Шахтере". В сезоне 2019/20, когда "горняки" переживали кризис с нападающими (который продолжается до сих пор), Сикан даже выходил в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". У него время от времени возникали моменты для взятия ворот, но Даниил не забивал. Иногда с убойных позиций.

История продолжилась и в "Мариуполе". Показательным может быть матч команды Маркевича против "Миная" в Ужгороде, в котором на Сикана было направлена о​огромное количество мячей из глубины. Даниил умело открывался и неплохо выходил на ударные позиции, но не забивал. Попадал в каркас, во вратаря, бил мимо – куда угодно, только не в сетку.

Так недалеко было и до психологического упадка. Но Остап Маркевича не понижал уровень доверия к Даниилу Сикана и наконец дождался отдачи. Пусть это гол с пенальти – но он очень важный и нужный для молодого нападающего. Возможно, это именно та линия, которую нужно было переступить для дальнейшего этапа в развитии.

Вчерашний матч против "Олимпика" был идеальной возможностью для голов. Обе команды играли без обороны, обе позволяли создавать моменты. Сикан забил с пенальти на 44-й минуте, а уже через два оборота стрелки "Мариуполь" во второй раз получил право на одиннадцатиметровый. На этот раз пробивал уже не наш герой. Этот факт можно расценивать как запрет Остапа Маркевича создавать кому-то тепличные условия. Сикану важно было забить первый гол, но дальше нужно стараться забивать с игры, а не рассчитывать исключительно на пенальти.

Для первого гола в УПЛ ему понадобилось двадцать поединков в составе трех разных команд. Надеемся, что второго взятия ворот от Даниила Сикана так долго ждать не придется.