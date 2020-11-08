Предсказать исход матча Динамо - Шахтер невозможно. Поэтому болеем за интересный футбол, - мнение

Главный редактор UA-Футбол Сергей Швец в эфире нашего Youtube-канала сделал свой прогноз на матч "Динамо" - "Шахтер". Напомним, что встреча состоится сегодня и начнется в 17:00.

"Будет нелогично, если "Динамо", которое после прихода нового главного тренера играло в оборонительный футбол, на ключевой матч резко поменяет тактику и перейдет на игру первым номером. Тем более против такого соперника. Банально "Шахтер" не отдаст так просто мяч, как того хотелось. Да еще и "Динамо" будет без Шапаренко - ключевого игрока центра поля.

Очевидно, "Динамо" будет защищаться. Возможно, попытается сыграть в таком же ключе, как против "Барселоны". Насколько это удастся - многое будет зависеть от психологического состояния "Шахтера". Однако я подозреваю, что "горнякам" удастся обидное поражение от "Боруссии" прежиты и переварить. Там достаточно опытных игроков, для которых противостояние с "Динамо" принципиальное и важное в карьере. Поэтому настрой на этот поединок будет соответствующим. Собственно, возможно, команду будет где-то подогревать руководство клуба. Насколько нам известно по этому околофутбольному шуму, в "Шахтере" тоже не совсем прощают приход Луческу в Киев. Поэтому игра принципиальная не только для футболистов, но и для владельца и ТОП-менеджмента клуба.

С другой стороны такой настрой может команду где-то перегреть. Тогда Мирча Луческу сыграет на этом противостоянии как хитрый лис - он ассоциируется у меня с опытным тактическим футбольным гуру, для которого уже фактически не осталось секретов в футболе.

Сейчас предсказать результат реально невозможно. Поэтому болеем за интересный футбол. Главное, чтобы было без судейских скандалов, чтобы мы не обсуждали, правильно или нет воспользовались ВАР, а говорили о ярких личностях среди игроков и тактических ходах тренеров.

Если брать прогноз. Мой прогноз - эта игра не выявит победителя. Хотя забитые голы должны быть, поскольку у обеих команд проблемы с защитой и при этом есть индивидуально сильные игроки в линии атаки, которые могут воспользоваться ошибками в защитной линии".