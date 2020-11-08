Эксперт: Динамо будет выжидать, как будет выглядеть Шахтёр, а потом постарается его ужалить

Известный украинский тренер и постоянный эксперт UA-Футбол Александр Севидов в комментарии для нашего Youtube-канала поделился своим ожиданием от поединка между "Динамо" и "Шахтёром". Напомним, что встреча состоится сегодня и начнётся в 17:00.

"Сейчас нет какого-то решающего фактора, который бы перевесил в пользу одной или другой команды. "Шахтёр" проиграл ["Боруссии" 0:6] и психологически немножко угнетён. Но у дончан лучше подбор футболистов, команда более сыграннаая, много лет играет вместе и умеет добывать победу в том числе и в играх с "Динамо". У киевлян чуть лучше настроение: да, поражение от "Барселоны", но при этом качественная игра. Все немножко недовольны, что не выиграли, но немножко довольны тем, как сыграли.

"Динамо" только строится. Неизвестно, кто выйдет в основном составе: в любой момент может прийти тест на коронавирус, и всё может измениться. Поэтому футбол будет достаточно закрытым, по крайней мере со стороны "Динамо". Луческу - умный тренер. Он знает, что сейчас тягаться в открытом футболе с "Шахтёром" не с руки, несмотря на то, что "Шахтёр" проиграл разгромно "Боруссии". Ну, а "Динамо" будет выжидать, в каком состоянии будет соперник. Если киевляне почувствуют, что тот позволит им атаковать, безусловно это будет повторение встречи с "Барселоной". В среду каталонцы забили в ворота Нещерета гол, успокоились и показали киевлянам, что можно идти вперёд. А как поведут себя "горняки", это непредсказуемо. Проблемы есть, смена поколений может проходить менее болезненно. Главное, чтобы она не затянулась на много-много лет.

Из-за COVID-19 и травм "Шахтёр" был обескровлен. Обыграли "Реал", отбились от "Интера" - это здорово. Но на поле должны выходить сильнейшие. Не могу сейчас даже предугадать, кто выйдет в составе дончан.

Мне кажется, игра будет идти именно так: "Динамо" будет выжидать, как будет выглядеть "Шахтёр", а потом постарается его сильно ужалить. Как это уже сделал Луческу в Суперкубке Украины. То, что он умеет подбирать тактику под соперника, это уже, наверное, ни для кого не секрет".