  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Эксперт: Динамо будет выжидать, как будет выглядеть Шахтёр, а потом постарается его ужалить
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эксперт: Динамо будет выжидать, как будет выглядеть Шахтёр, а потом постарается его ужалить

Премьер-лига
(1 голосов)

Многое сегодня будет зависеть от игры "горняков"

Эксперт: Динамо будет выжидать, как будет выглядеть Шахтёр, а потом постарается его ужалить
UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер и постоянный эксперт UA-Футбол Александр Севидов в комментарии для нашего Youtube-канала поделился своим ожиданием от поединка между "Динамо" и "Шахтёром". Напомним, что встреча состоится сегодня и начнётся в 17:00.

"Сейчас нет какого-то решающего фактора, который бы перевесил в пользу одной или другой команды. "Шахтёр" проиграл ["Боруссии" 0:6] и психологически немножко угнетён. Но у дончан лучше подбор футболистов, команда более сыграннаая, много лет играет вместе и умеет добывать победу в том числе и в играх с "Динамо". У киевлян чуть лучше настроение: да, поражение от "Барселоны", но при этом качественная игра. Все немножко недовольны, что не выиграли, но немножко довольны тем, как сыграли.

"Динамо" только строится. Неизвестно, кто выйдет в основном составе: в любой момент может прийти тест на коронавирус, и всё может измениться. Поэтому футбол будет достаточно закрытым, по крайней мере со стороны "Динамо". Луческу - умный тренер. Он знает, что сейчас тягаться в открытом футболе с "Шахтёром" не с руки, несмотря на то, что "Шахтёр" проиграл разгромно "Боруссии". Ну, а "Динамо" будет выжидать, в каком состоянии будет соперник. Если киевляне почувствуют, что тот позволит им атаковать, безусловно это будет повторение встречи с "Барселоной". В среду каталонцы забили в ворота Нещерета гол, успокоились и показали киевлянам, что можно идти вперёд. А как поведут себя "горняки", это непредсказуемо. Проблемы есть, смена поколений может проходить менее болезненно. Главное, чтобы она не затянулась на много-много лет.

Из-за COVID-19 и травм "Шахтёр" был обескровлен. Обыграли "Реал", отбились от "Интера" - это здорово. Но на поле должны выходить сильнейшие. Не могу сейчас даже предугадать, кто выйдет в составе дончан.

Мне кажется, игра будет идти именно так: "Динамо" будет выжидать, как будет выглядеть "Шахтёр", а потом постарается его сильно ужалить. Как это уже сделал Луческу в Суперкубке Украины. То, что он умеет подбирать тактику под соперника, это уже, наверное, ни для кого не секрет".

Напомним, что посмотреть матч "Динамо" - "Шахтер" бесплатно вы можете на UA-Футбол здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Севидов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Динамо - Шахтёр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...