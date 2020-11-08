В Динамо подтвердили заражение Леднева, Шепелева и Супряги. Андриевский здоров

Перед поединком с "Шахтером", который состоится сегодня на "Олимпийском", в составе киевского "Динамо" очередные кадровые потери.

Положительные тесты на COVID-19 сдали еще несколько игроков первой команды, сообщает официальный сайт клуба.

Это полузащитники Владимир Шепелев и Богдан Леднев, а также форвард Владислав Супряга.

У всех остальных – негативные результаты. Таким образом информация о заражении Александра Андриевского оказалась неверной.