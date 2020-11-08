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В Динамо подтвердили заражение Леднева, Шепелева и Супряги. Андриевский здоров
Киевляне теряют еще троих
Перед поединком с "Шахтером", который состоится сегодня на "Олимпийском", в составе киевского "Динамо" очередные кадровые потери.
Положительные тесты на COVID-19 сдали еще несколько игроков первой команды, сообщает официальный сайт клуба.
Это полузащитники Владимир Шепелев и Богдан Леднев, а также форвард Владислав Супряга.
У всех остальных – негативные результаты. Таким образом информация о заражении Александра Андриевского оказалась неверной.
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storm_ua (Николаев)
08.11.2020 в 14:35
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