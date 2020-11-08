  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Динамо подтвердили заражение Леднева, Шепелева и Супряги. Андриевский здоров
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Динамо подтвердили заражение Леднева, Шепелева и Супряги. Андриевский здоров

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне теряют еще троих

В Динамо подтвердили заражение Леднева, Шепелева и Супряги. Андриевский здоров
Новина українською

Перед поединком с "Шахтером", который состоится сегодня на "Олимпийском", в составе киевского "Динамо" очередные кадровые потери.

Положительные тесты на COVID-19 сдали еще несколько игроков первой команды, сообщает официальный сайт клуба.

Это полузащитники Владимир Шепелев и Богдан Леднев, а также форвард Владислав Супряга.

У всех остальных – негативные результаты. Таким образом информация о заражении Александра Андриевского оказалась неверной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Шепелев Богдан Леднев Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
08.11.2020 в 14:35
Одним бревном меньше, одним больше. Какая разница
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...