Тайсоном интересуется ряд итальянских грандов

"Интер", "Наполи" и "Рома" интересуются полузащитником "Шахтера" Тайсоном. Об этом сообщил агент ФИФА Руджео Лачеренца.

"Тайсон - игрок, который интересует многих клубов. Как итальянских, так и из других стран. Может сыграть на двух позициях, имеет опыт выступлений за сборную. По нему было несколько запросов информации от итальянских клубов ", - сказал Лачеренца.

Ранее сообщалось, что футболист не планирует продлевать контракт с украинским клубом. Рассматривалось возможное возвращение в бразильский "Интернасьональ", а также переход в команду Серии А.

Игрок выступает за "горняков" с 2013 года. С тех пор за клуб полузащитник провел 285 игр, забив 55 голов и отдав 78 результативных передач. Также Тайсон вызывался в сборную Бразилии, за которую сыграл восемь матчей и забил один гол. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в восемь млн евро по данным портала Transfermarket.