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Юношеский Шахтер победил сверстников из Динамо в гостях

Премьер-лига
(1 голосов)

Судьбу матча решил гол с пенальти

Юношеский Шахтер победил сверстников из Динамо в гостях
Новина українською

Состоялся первый из двух запланированных на сегодня матчей украинского классического, в котором юношеская команда "Шахтера" переиграла сверстников "Динамо". Минимальную победу "горнякам" принес Иван Лосенко, реализовав пенальти в середине первого тайма.

Несмотря на поражение, "Динамо" U-19 продолжает возглавлять таблицу юношеского первенства, имея девятнадцать очков в активе. После победы "Шахтер" U-19 поднялся на четвертое место с пятнадцатью зачетными пунктами, имея на матч больше, чем киевляне.

Чемпионат Украины U-19. 9-ий тур

Вита-Литовская. НТВ "Динамо"

Главный арбитр: Федорук Андрей

Динамо U-19 - Шахтер U-19 0:1

Гол: Иван Лосенко 23 (пен.)

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В статье: «Шахтер» U-19 Динамо U-19 (Киев) УПЛ
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