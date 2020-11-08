Юношеский Шахтер победил сверстников из Динамо в гостях

Состоялся первый из двух запланированных на сегодня матчей украинского классического, в котором юношеская команда "Шахтера" переиграла сверстников "Динамо". Минимальную победу "горнякам" принес Иван Лосенко, реализовав пенальти в середине первого тайма.

Несмотря на поражение, "Динамо" U-19 продолжает возглавлять таблицу юношеского первенства, имея девятнадцать очков в активе. После победы "Шахтер" U-19 поднялся на четвертое место с пятнадцатью зачетными пунктами, имея на матч больше, чем киевляне.

Чемпионат Украины U-19. 9-ий тур

Вита-Литовская. НТВ "Динамо"

Главный арбитр: Федорук Андрей

Динамо U-19 - Шахтер U-19 0:1

Гол: Иван Лосенко 23 (пен.)