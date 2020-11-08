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Рух - Ингулец 2:2. Побеждать пока не научились

Премьер-лига
(3 голосов)

Очередная ничья недавних дебютантов

Рух - Ингулец 2:2. Побеждать пока не научились
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

"Когда, если не сегодня?", - думал перед матчем президент львовского "Руха" Григорий Козловский. Ни одной победы за восемь туров и единоличное лидерство внизу таблицы - явно не о таком мечтал амбициозный владелец, делая все для своей команды, чтобы та оказалась в элите.

"Когда, если не сегодня?", - думал перед матчем наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко. Он провел уже 12 матчей в УПЛ (до этого возглавлял "Зирку"), но ни разу победить не сумел. В него поверил Александр Поворознюк, пригласив работать с клубом из Петрово, что оказалось правильным решением. Сегодня был реальный шанс сделать следующий шаг, ведь "Ингулец", как и главный тренер, в высшем дивизионе вкусом побед еще не наслаждался.

На старте поединка спокойствие одержало верх над бесстрашием. "Рух" очень бодро начал, играя первым номером и имея большой запас желания, однако, как это обычно бывает с львовянами, излишние старания негативно отразились на игре в обороне. Защита хозяев позволила Ситчинаве, который наконец-то вышел в старте, прорваться в штрафную, после чего Копина, зачем-то, начал толкать нападающего в спину. Ника решил не геройствовать, а просто упал - пенальти. Штатный исполнитель 11-метровых Бартулович ударил неважно, но Бандура, который дотянулся до мяч, спасти не смог - 0:1.

Рух - Ингулец 2:2. Побеждать пока не научились - изображение 1

Первый забитый гол добавил эмоций в сегодняшнее действо, которые только вредили футболистам. Арбитр стал раздавать желтые направо и налево, а защитник "Ингульца" Кучеренко наработал даже на два "горчичника", заранее покинув поле. Подвел сегодня команду Александр.

"Рух" усилил давление вначале второго тайма и дважды нашел счастье у ворот Крынского. Вначале Бойчук (голевая) и Мысык (автор точного удара) воспользовались дырами в обороне гостей, а после Павлов решил сфолить в пределах собственной штрафной. Арбтитр второй раз указал на точку, и второй раз исполнитель переиграл вратаря - 2:1. Пришла пора "Ингульцу" показывать характер.

Со своей задачей футболисты Лавриненка справились отлично - Коваленко решился на удар из-за пределов штрафной, Бандура неуверенно отбил перед собой, а оборона не помешала Козаку пробить. И вновь уже привычная для сегодняшних команд ничья. Результат устраивал гостей, которые больше тайма играли вдесятером. У них была одна задача - "день простоять, да ночь продержаться", завоевав очередное очко в новом сезоне. "Ингулец" практически не выбегал в контратаки, а единственный форвард Мкомола, заменивший уставшего Ситчинаву, вместе со всеми отрабатывал в обороне. Вся команда билась за результат.

Рух - Ингулец 2:2. Побеждать пока не научились - изображение 2

Финальный свисток зафиксировал предсказуемую ничью, с непрадскуземым количеством голов. В отличии от игры "Руха" и "Миная", которая прошлая неделю назад, здесь зрелище было гораздо интереснее, но дебютной победой никто разжиться не сумел. Возможно, львовская команда сделала больше соперника, чтобы заработать три очка, но проблем в обороне еще очень много, с которыми Иван Федык должен будет разобраться.

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Рух - Ингулец 2:2
Голы: Марьян Мысык 51, Даниил Кондраков 55 (пен.) - Младен Бартулович 17 (пен.), Александр Козак 57
Рух: Александр Бандура, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк, Даниил Кондраков (Ростислав Русин 60), Богдан Бойчук, Юрий Копина, Милош Стаменкович, Вадим Парамонов (Иван Калюжный 79), Андрей Кухарук (Николай Кухаревич 60)
Ингулец: Владимир Крынский, Евгений Запорожец, Александр Козак (Оскар Мкомола 75), Младен Бартулович, Илья Коваленко (Денис Янаков 61), Дмитрий Фатеев, Александр Кучеренко, Виталий Павлов, Денис Балан, Ника Ситчинава (Владимир Белоцерковец 75), Андрей Семенко
Предупреждения: Богдан Бойчук 12, Вадим Парамонов 30, Даниил Кондраков 57 - Александр Кучеренко 12, Андрей Семенко 37, Александр Кучеренко 39
Удаление: Александр Кучеренко 39

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В статье: Младен Бартулович Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Марьян Мысык Даниил Кондраков Артем Козак
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Комментарии (15)
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Фк Гарт (Львів)
08.11.2020 в 16:44
що у ФК Львів що у ФК Рух потрібні хороші тренери. Інакше перша ліга не за горами
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+1
0
Глюк Львів (Лемберг)
08.11.2020 в 16:30
Шо там бій?
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+2
0
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
08.11.2020 в 16:27
Фекальне гімно програло, винниківські колята зіграли в нічию. Козел пив горілку і дуже погано виглядав, спитий, знервований. Вони знищили Карпати, а тепер боряться хто швидше вилетить в Пердив. Головне, щоб інші команди робили відрив.... Браво Інгулець!!!...
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+3
-1
Bonus (Львів)
08.11.2020 в 17:07
Слухай, кібіца варшавський, складається враження, що ти залогінився на цьому сайті тільки для того, щоб ср.ти на гілках ФК Львова, а тепер ще й Руху. Щось я не бачив твоїх конструктивних коментів як врятувати Карпати, коли вони загиналися. Треба ж розуміти, що футбольний клуб (будь-який) це передусім інфраструктура, робочі місця, податки в бюджети, дитячо-юнацькі футбольні групи, розвиток супутнього бізнесу, а вже потім противник Карпат, причому виключно на футбольному полі. І чим більше футбольних клубів, тим краще, причому як для збірної, так і через конкуренцію для самих себе.
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0
0
фрілансер (Львів)
08.11.2020 в 16:00
Хай дякують, що на останніх секундах в ворота не попали, мали б черговий "бублик"
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+3
0
avatar
Prideman (Lviv)
08.11.2020 в 16:00
Ну як так? Вигравати в більшості, мати повну ігрову перевагу і зіграти лише внічию. І в кінці ще могли на останніх секундах навіть програти.
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+2
0
LAZ E183 (Рига)
08.11.2020 в 16:00
Нестача майстерності, на жаль.
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+2
0
avatar
Prideman (Lviv)
08.11.2020 в 16:02
І слабкий тренер.
+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.11.2020 в 16:00
Ингулец хочет рекорд по ничейным играм за сезон)))
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+1
-1
LAZ E183 (Рига)
08.11.2020 в 15:58
Недотягують гравці Руху до рівня УПЛ. Бандурі, судячи з його статистики відбитих пенальті, заб'є будь-хто. Взагалі безпорадний на 11-метрових. Федорчук, як не дивно, ще тримається на рівні. Але краще б вертався у Львів і не займався дурницями. З тих гравців Агробізнесу, що перейшли в Рух, щось показує лише Бойчук.
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+1
0
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Prideman (Lviv)
08.11.2020 в 16:01
А якими дурницями він займається в Русі? Уточни.
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+1
-1
аалекс ( Крым)
08.11.2020 в 16:05
А Ингулец дотягивает до уровня УПЛ? Самоотдача хорошая, а с мастерством оч .тяжело.
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+2
-1
Ergevision (KR)
08.11.2020 в 16:26
А что, уровень УПЛ настолько высок, что по качеству игры нужно соответствовать условным Баварии или МанСити? Если не проигрывают командам УПЛ - получается, что дотягивают. Или существуют какие-то другие критерии?
+1
0
wws (Львів)
08.11.2020 в 17:05
Богдан Бойчук не з Агробізнесу. Той що з бізнесу сидить на лавці.А КУхарук дійсно не знаходить себе в цій команді поки що.Кондраков виглядав сьогодні непогано, замінили на Кухаревича стало гірше. Ернеста позбавились, Біленький не підійшов, треба шукати напа забивного.Найкращі в команді поки що ветерани Федорчук і Мартинюк.
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0
0
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simargl (Чернигов)
08.11.2020 в 15:54
Экшен.
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+2
-1


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