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Мораес и Степаненко выйдут в старте на матч с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Лидеры "горняков" вернулись в состав

Мораес и Степаненко выйдут в старте на матч с Динамо
Новина українською

Стал известен состав "Шахтёра" на матч 9-го тура УПЛ против "Динамо".

"Шахтер": Трубин – Корниенко, Матвиенко, Хочолава, Додо – Степаненко, Маркос – Марлос, Тайсон, Тете – Мораес

Запасные: Пятов, Сиприано, Болбат, Бондарь, Соломон, Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Фернандо.

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Центральный поединок тура начнётся в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Динамо - Шахтёр
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Комментарии (4)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
08.11.2020 в 16:54
Состав как до ковида. Усилить во втором тайме могут Коваленко, Соломон, Патрик. Очень тяжело будет Динамо.
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Kolibri (Киевоград)
08.11.2020 в 16:35
Де Пена на банке начинает........ Посмотрим)))
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аалекс ( Крым)
08.11.2020 в 16:10
Сразу после 0-6 ставить на такой матч Трубина-сомнительное решение.
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+1
0
football_soccer (Украина)
08.11.2020 в 16:30
у Каштру нет выбора, это сверху поручение. Также , как и в свое время Фонсеке сверху навязывали в старте Коваленко
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0
-1


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