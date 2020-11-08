Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мораес и Степаненко выйдут в старте на матч с Динамо
Лидеры "горняков" вернулись в состав
Стал известен состав "Шахтёра" на матч 9-го тура УПЛ против "Динамо".
"Шахтер": Трубин – Корниенко, Матвиенко, Хочолава, Додо – Степаненко, Маркос – Марлос, Тайсон, Тете – Мораес
Запасные: Пятов, Сиприано, Болбат, Бондарь, Соломон, Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Фернандо.
Читайте такжеВ Динамо только пять запасных на матч против Шахтера
Центральный поединок тура начнётся в 17:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо vs Шахтер: последние новости, кто фаворит, прогноз на матч. ВИДЕО анализ накануне игры
- Динамо - Шахтёр: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
- Топовый арбитр украинского мужского футбола - женщина. Сегодня она будет судить Динамо и Шахтёр
- Кадровая катастрофа перед Шахтером. Леднев и Шепелев заразились коронавирусом
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
08.11.2020 в 16:54
Ответить
0
0
Kolibri (Киевоград)
08.11.2020 в 16:35
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
08.11.2020 в 16:10
Ответить
+1
0
football_soccer (Украина)
08.11.2020 в 16:30
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...