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Украинское классико и факи Селезневу. Включай сегодня Профутбол Digital

Премьер-лига
(2 голосов)
Украинское классико и факи Селезневу. Включай сегодня Профутбол Digital
Новина українською

В воскресенье, 8-го ноября в 21:25 на Youtube выйдет в эфир очередной выпуск программы Профутбол. Ведущий Владимир Зверов и гость программы полузащитник "Колоса" Андрей Богданов в компании экспертов Руслана Ротаня и Богдана Шершуна обсудят все главное, что произошло в футболе за неделю. В частности, в выпуске:

  • Динамо - Шахтер: все, что осталось за кадром трансляции, а также все эксклюзивные подробности.
  • Кто тыкал факи Селезневу? Скандальный матч Днепр-1 - Колос.
  • За что Красников едва не ударил Папу Гуйе? Эксклюзив из Харькова.

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В статье: Профутбол
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