Украинское классико и факи Селезневу. Включай сегодня Профутбол Digital

В воскресенье, 8-го ноября в 21:25 на Youtube выйдет в эфир очередной выпуск программы Профутбол. Ведущий Владимир Зверов и гость программы полузащитник "Колоса" Андрей Богданов в компании экспертов Руслана Ротаня и Богдана Шершуна обсудят все главное, что произошло в футболе за неделю. В частности, в выпуске:

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