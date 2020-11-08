Премьер-лига
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Украинское классико и факи Селезневу. Включай сегодня Профутбол Digital
В воскресенье, 8-го ноября в 21:25 на Youtube выйдет в эфир очередной выпуск программы Профутбол. Ведущий Владимир Зверов и гость программы полузащитник "Колоса" Андрей Богданов в компании экспертов Руслана Ротаня и Богдана Шершуна обсудят все главное, что произошло в футболе за неделю. В частности, в выпуске:
- Динамо - Шахтер: все, что осталось за кадром трансляции, а также все эксклюзивные подробности.
- Кто тыкал факи Селезневу? Скандальный матч Днепр-1 - Колос.
- За что Красников едва не ударил Папу Гуйе? Эксклюзив из Харькова.
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