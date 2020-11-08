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У Динамо только пять запасных на матч против Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне объявили стартовый состав на матч против "горняков"

У Динамо только пять запасных на матч против Шахтера
Новина українською

В рамках 9-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер". Начало встречи - 17:00.

Стал известен стартовый состав "бело-синих" на этот поединок.

"Динамо": Нещерет, Попов, Шабанов, Забарный, Кендзера, Андриевский, Сидорчук (К), Вербич, Цыганков, Буяльский, Родригес.

Запасные: Моргун, Сирота, де Пена, Клейтон, Русин.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Динамо - Шахтёр
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Комментарии (7)
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Лекарь (село Дарница)
08.11.2020 в 17:04
Всё, что нас не убивает - делает сильнее. Вперед, Динамо!
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0
0
ferzz (Gluhiv)
08.11.2020 в 17:00
Вполне нормальный состав. Рвите кротов!
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+1
0
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simargl (Чернигов)
08.11.2020 в 16:57
Состав боевой. Да и усилить игру есть кем с замены. Нормальная будет игра, с интригой !!
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+2
0
ГенриВол (Волочиськ)
08.11.2020 в 16:42
Нормас состав.
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+1
-1
аалекс ( Крым)
08.11.2020 в 16:39
Из заболевших команду могли усилить, на мой взгляд, только Шапаренко и Миколенко, а так состав очень приличный. С заменами, конечно, дела обстоят хуже, но Луческу не очень и любит их использовать.
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+2
-2
Joyce (Donetsk)
08.11.2020 в 16:48
Действительно, куда уже лучше. А если учесть Де Пену и нежелание Луческу делать замены в принципе, то ДК куда в более лучшем положении, чем ШД. Кстати, совсем не уверен в том, что Тайсон и Марлос сыграют ключевую роль в этом матче...
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0
-1
megrivan (Курячі Лози)
08.11.2020 в 16:33
Клейтон вчера играл за дубль. Он еще не готов к основе, вчера выглядел "никак". Русин тоже вчера играл, выглядел "живчиком", даже гол хороший забил. В общем, для усиления или просто для замены усташих или травмированных в запасе "Динамо" только 2 человека... Сироту не считаю, он защитник.
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-2


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