У Динамо только пять запасных на матч против Шахтера

Действительно, куда уже лучше. А если учесть Де Пену и нежелание Луческу делать замены в принципе, то ДК куда в более лучшем положении, чем ШД. Кстати, совсем не уверен в том, что Тайсон и Марлос сыграют ключевую роль в этом матче...