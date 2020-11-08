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У Динамо только пять запасных на матч против Шахтера
Киевляне объявили стартовый состав на матч против "горняков"
В рамках 9-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер". Начало встречи - 17:00.
Стал известен стартовый состав "бело-синих" на этот поединок.
"Динамо": Нещерет, Попов, Шабанов, Забарный, Кендзера, Андриевский, Сидорчук (К), Вербич, Цыганков, Буяльский, Родригес.
Запасные: Моргун, Сирота, де Пена, Клейтон, Русин.
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Комментарии (7)
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Лекарь (село Дарница)
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