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Рух ушел от поражения благодаря голу с несправедливого пенальти – заключение эксперта
Рух - Ингулец 2:2. Судейский анализ матча
"Рух" и "Ингулец" в рамках 9-го тура УПЛ выдали неплохой футбол, которому не соответствовал уровень судейства. По крайней мере, впечатление о работе Алексея Деревинского портит ошибка с назначением одиннадцатиметрового удара в ворота команды Лавриненко. Комментирует эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек.
- Прежде всего хочу сказать о пенальти на 17-й минуте в пользу "Ингульца". Здесь Деревинский разобрался четко, ведь защитник "Руха" толкнул Ситчинаву в спину. Но хочу отметить, что такой же пенальти вчера Блавацкий не назначил в ворота "Десны". Одинаковые эпизоды – и разные трактовки арбитров. Один назначил одиннадцатиметровый, а другой наказал футболиста желтой карточкой за симуляцию, - отметил эксперт.
- Что касается пенальти на 55-й минуте, то Деревинский явно ошибся. Павлов вместе с Кондраковым устремились к мячу, бежали параллельно, мяч находился на одинаковом расстоянии от обоих футболистов, Павлов в подкате чисто сыграл в мяч, выбив его из-под ног Кондракова. У Деревинского нет опыта, иначе он определил бы, что была игра в мяч, по направлению полета мяча.
Уже после того, как Павлов сыграл в мяч, Кодраков по инерции упал, оттолкнулся ногой, сделал прогиб и дорисовал нарушение правил. Деревинский находился в хорошей позиции, но не разобрался. Это ошибка, которая повлияла на итог матча, - сказал Сергей Александрович.
Отметим, что "Рух" и "Ингулец" разошлись миром 2:2.
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