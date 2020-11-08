  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух ушел от поражения благодаря голу с несправедливого пенальти – заключение эксперта
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух ушел от поражения благодаря голу с несправедливого пенальти – заключение эксперта

Премьер-лига
(1 голосов)

Рух - Ингулец 2:2. Судейский анализ матча

Рух ушел от поражения благодаря голу с несправедливого пенальти – заключение эксперта
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Рух" и "Ингулец" в рамках 9-го тура УПЛ выдали неплохой футбол, которому не соответствовал уровень судейства. По крайней мере, впечатление о работе Алексея Деревинского портит ошибка с назначением одиннадцатиметрового удара в ворота команды Лавриненко. Комментирует эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек.

Читайте такжеПровальный дебют Блавацкого. Арбитры исказили итог матча Десна - Минай

- Прежде всего хочу сказать о пенальти на 17-й минуте в пользу "Ингульца". Здесь Деревинский разобрался четко, ведь защитник "Руха" толкнул Ситчинаву в спину. Но хочу отметить, что такой же пенальти вчера Блавацкий не назначил в ворота "Десны". Одинаковые эпизоды ​​– и разные трактовки арбитров. Один назначил одиннадцатиметровый, а другой наказал футболиста желтой карточкой за симуляцию, - отметил эксперт.

- Что касается пенальти на 55-й минуте, то Деревинский явно ошибся. Павлов вместе с Кондраковым устремились к мячу, бежали параллельно, мяч находился на одинаковом расстоянии от обоих футболистов, Павлов в подкате чисто сыграл в мяч, выбив его из-под ног Кондракова. У Деревинского нет опыта, иначе он определил бы, что была игра в мяч, по направлению полета мяча.

Уже после того, как Павлов сыграл в мяч, Кодраков по инерции упал, оттолкнулся ногой, сделал прогиб и дорисовал нарушение правил. Деревинский находился в хорошей позиции, но не разобрался. Это ошибка, которая повлияла на итог матча, - сказал Сергей Александрович.

Отметим, что "Рух" и "Ингулец" разошлись миром 2:2.

Телеграм-канал о судействе матчей УПЛ >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Шебек Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
08.11.2020 в 17:09
Увы, пенальти не было
Ответить
+1
0
lir1205 (Запорожье)
08.11.2020 в 17:01
куриная слепота у судьи
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...