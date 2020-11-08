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Рух - Ингулец 2:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

"Рух" и "Ингулец" пока ни разу не побеждали в УПЛ

Рух - Ингулец 2:2. Обзор матча и видео голов
Новина українською

В рамках 9-го тура чемпионата Украины встречались два новичка УПЛ. "Рух" и "Ингулец" не смогли определить победителя и сыграли в результативную ничью. Подопечные Федыка и Лавриненко пока не могут одержать свои первые победы в элитном украинском дивизионе. После девяти туров "Рух" занимает 13-е место в турнирной таблице, а "Ингулец" расположился на 11-й позиции.

Favbet-лига. 9-й тур
Рух - Ингулец 2:2
Голы: Марьян Мысык 51, Даниил Кондраков 55 (пен.) - Младен Бартулович 17 (пен.), Александр Козак 57
Рух: Александр Бандура, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк, Даниил Кондраков (Ростислав Русин 60), Богдан Бойчук, Юрий Копина, Милош Стаменкович, Вадим Парамонов (Иван Калюжный 79), Андрей Кухарук (Николай Кухаревич 60)
Ингулец: Владимир Крынский, Евгений Запорожец, Александр Козак (Оскар Мкомола 75), Младен Бартулович, Илья Коваленко (Денис Янаков 61), Дмитрий Фатеев, Александр Кучеренко, Виталий Павлов, Денис Балан, Ника Ситчинава (Владимир Белоцерковец 75), Андрей Семенко
Предупреждения: Богдан Бойчук 12, Вадим Парамонов 30, Даниил Кондраков 57 - Александр Кучеренко 12, Андрей Семенко 37, Александр Кучеренко 39
Удаление: Александр Кучеренко 39

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В статье: УПЛ Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
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