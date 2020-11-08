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Мораес вплотную приблизился к Ярмоленко по количеству голов в УПЛ. ВИДЕО
Жуниор открыл счет в поединке с "Динамо"
В матче 9-го тура УПЛ киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер".
Счет в поединке открыли "горняки" на 33-й минуте встречи. Гости проводили позиционную атаку левым флангом, правый защитник Додо выполнил подачу в штрафную площадку киевлян, а форвард Жуниор Мораес воспользовался ошибкой Нещерета на выходе и отправил мяч головой в сетку ворот столичного клуба.
Этот гол стал 98-м для 33-летнего Мораеса в рамках чемпионата Украины. Жуниор приблизился в ТОПе лучших снайперов украинского первенства к бывшему игроку "Динамо" Андрею Ярмоленко (у экс-вингера "бело-синих" 99 голов).
Видео гола Мораеса
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