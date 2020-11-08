  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мораес вплотную приблизился к Ярмоленко по количеству голов в УПЛ. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мораес вплотную приблизился к Ярмоленко по количеству голов в УПЛ. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Жуниор открыл счет в поединке с "Динамо"

Мораес вплотную приблизился к Ярмоленко по количеству голов в УПЛ. ВИДЕО
Новина українською

В матче 9-го тура УПЛ киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер".

Счет в поединке открыли "горняки" на 33-й минуте встречи. Гости проводили позиционную атаку левым флангом, правый защитник Додо выполнил подачу в штрафную площадку киевлян, а форвард Жуниор Мораес воспользовался ошибкой Нещерета на выходе и отправил мяч головой в сетку ворот столичного клуба.

Этот гол стал 98-м для 33-летнего Мораеса в рамках чемпионата Украины. Жуниор приблизился в ТОПе лучших снайперов украинского первенства к бывшему игроку "Динамо" Андрею Ярмоленко (у экс-вингера "бело-синих" 99 голов).

Видео гола Мораеса

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
bokassalowara (Город)
08.11.2020 в 18:01
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...