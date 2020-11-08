Мораес вплотную приблизился к Ярмоленко по количеству голов в УПЛ. ВИДЕО

В матче 9-го тура УПЛ киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер".

Счет в поединке открыли "горняки" на 33-й минуте встречи. Гости проводили позиционную атаку левым флангом, правый защитник Додо выполнил подачу в штрафную площадку киевлян, а форвард Жуниор Мораес воспользовался ошибкой Нещерета на выходе и отправил мяч головой в сетку ворот столичного клуба.

Этот гол стал 98-м для 33-летнего Мораеса в рамках чемпионата Украины. Жуниор приблизился в ТОПе лучших снайперов украинского первенства к бывшему игроку "Динамо" Андрею Ярмоленко (у экс-вингера "бело-синих" 99 голов).

Видео гола Мораеса