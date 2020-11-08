Монзуль удалила Сидорчука после просмотра ВАР. ВИДЕО

В матче 9-го тура УПЛ киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер" .

В самой концовке первого тайма киевляне лишились своего капитана. На первой компенсированной минуте Сергей Сидорчук сбил в подкате Виталия Корниенко. Арбитр встречи Катерина Монзуль сначала показала хавбеку "бело-синих" желтую карточку, но изменила свое решение после просмотра ВАР и удалила лидера полузащиты динамовцев с поля.

Это вторая красная карточка в двух матчах подряд для капитана "Динамо". Напомним, матч 3-го тура Лиги чемпионов против каталонской "Барселоны" Сидорчук пропускал из-за удаления в матче с "Ференцварошем" .

Видео эпизода с удалением Сидорчука