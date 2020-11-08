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Монзуль удалила Сидорчука после просмотра ВАР. ВИДЕО
Капитан "Динамо" получил вторую красную карточку подряд
В матче 9-го тура УПЛ киевское
В самой концовке первого тайма киевляне лишились своего капитана. На первой компенсированной минуте Сергей Сидорчук сбил в подкате Виталия Корниенко. Арбитр встречи Катерина Монзуль сначала показала хавбеку "бело-синих" желтую карточку, но изменила свое решение после просмотра ВАР и удалила лидера полузащиты динамовцев с поля.
Это вторая красная карточка в двух матчах подряд для капитана "Динамо". Напомним, матч 3-го тура Лиги чемпионов против каталонской "Барселоны" Сидорчук
Видео эпизода с удалением Сидорчука
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