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Монзуль удалила Сидорчука после просмотра ВАР. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Капитан "Динамо" получил вторую красную карточку подряд

Монзуль удалила Сидорчука после просмотра ВАР. ВИДЕО
Новина українською

В матче 9-го тура УПЛ киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер".

В самой концовке первого тайма киевляне лишились своего капитана. На первой компенсированной минуте Сергей Сидорчук сбил в подкате Виталия Корниенко. Арбитр встречи Катерина Монзуль сначала показала хавбеку "бело-синих" желтую карточку, но изменила свое решение после просмотра ВАР и удалила лидера полузащиты динамовцев с поля.

Это вторая красная карточка в двух матчах подряд для капитана "Динамо". Напомним, матч 3-го тура Лиги чемпионов против каталонской "Барселоны" Сидорчук пропускал из-за удаления в матче с "Ференцварошем".

Видео эпизода с удалением Сидорчука

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Динамо - Шахтёр
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Комментарии (16)
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Wreck (Киев)
08.11.2020 в 19:23
Ну желтую же дала, решение принято, менять не правильно. А так с ВАР страдает зрелищность, после удаления не интересно смотреть, выключил.
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0
0
bambur (Николаев)
08.11.2020 в 18:59
Там могла быть такая травма, что пацан не только с футболом бы завязал а и с нормальной хотьбой. Сидор знатный костолом и это не первая его красная за подобное.
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+5
-1
avatar
scorpius (Ck)
08.11.2020 в 18:53
И правильно сделала
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+7
0
Просто Квашин (Харьков)
08.11.2020 в 18:45
красная без вопросов... Жаль Корниенко...На его месте просто обязан был быть иуда мораес...
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+3
-2
недалековідКиева (Біла Церква)
08.11.2020 в 18:43
Самоизоляция. ..
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+3
0
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
08.11.2020 в 18:36
Монзуль мразь павелковская су..а когда Тайсон бьет сзади просто так тварь молчит,а по другому ДК не достать!
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+6
-10
dp_dp (Ukraine)
08.11.2020 в 18:40
Ты действительно не видишь разницы в эпизодах? Или то просто потому что ДК проигрывает?
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+7
-3
aleksandrdre (Краматорск)
08.11.2020 в 19:00
Дебил смотри футбол а не ханку лакай.Тайсон тянули за руку Буяльский тянул а после этого он без координациии падал и свисток должен был быть раньше
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+2
-2
Unselfish (Белая Церковь )
08.11.2020 в 18:31
Ну да. А когда Шахтёровцы по ахилам сзади лупят, то это так, мелоч, желтая всего-то.
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+5
-8
FC Energy (Новая Каховка)
08.11.2020 в 18:33
Был риск нанести травму. Да, это разные вещи
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+7
-2
Unselfish (Белая Церковь )
08.11.2020 в 18:56
А когда на ахил наступают, нету риска травмы???
+1
-2
avatar
Инспектор ( )
08.11.2020 в 18:18
Игр 10 впаять, может поумнеет
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+8
-5
Святой Патрик
08.11.2020 в 18:13
Красная без вопросов.
Ответить
+10
-1
gavrik (Сумы)
08.11.2020 в 18:10
Ще удаление в матче за сборную и будет полный комплект
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+10
-1
avatar
simargl (Чернигов)
08.11.2020 в 18:10
Красная без вариантов. Еще и похоже сломал пацана... , а он бы в сборной пригодился... ох и дуболом Сидор...
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+13
-1
FC Energy (Новая Каховка)
08.11.2020 в 18:08
Костолом бестолковый
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+13
-2


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