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Заря - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видео трансляция
Смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер - Ворскла, 8 ноября 2020
Вашему вниманию прямая видео трансляция матча девятого тура чемпионата Украины Шахтер - Ворскла. Луганчане будут принимать полтавчан на фоне неудач в Лиге Европы, однако и команда Максимова в предыдущем туре проиграла аутсайдеру, да еще и потеряла главного бомбардира Владислава Кулача. Чьи проблемы окажутся глубже? Смотрите видео онлайн - начало в 19:30. Трансляция организована FootballHub.
Чемпионат Украины. Favbet лига. 9-й тур
8 ноября. Запорожье. Славутич Арена
Заря 19:30 Ворскла
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