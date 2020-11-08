Заря - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видео трансляция

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча девятого тура чемпионата Украины Шахтер - Ворскла. Луганчане будут принимать полтавчан на фоне неудач в Лиге Европы, однако и команда Максимова в предыдущем туре проиграла аутсайдеру, да еще и потеряла главного бомбардира Владислава Кулача. Чьи проблемы окажутся глубже? Смотрите видео онлайн - начало в 19:30. Трансляция организована FootballHub.

Чемпионат Украины. Favbet лига. 9-й тур

8 ноября. Запорожье. Славутич Арена

Заря 19:30 Ворскла