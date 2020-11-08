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Заря - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видео трансляция

Премьер-лига
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Смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер - Ворскла, 8 ноября 2020

Заря - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видео трансляция
Новина українською

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча девятого тура чемпионата Украины Шахтер - Ворскла. Луганчане будут принимать полтавчан на фоне неудач в Лиге Европы, однако и команда Максимова в предыдущем туре проиграла аутсайдеру, да еще и потеряла главного бомбардира Владислава Кулача. Чьи проблемы окажутся глубже? Смотрите видео онлайн - начало в 19:30. Трансляция организована FootballHub.

Чемпионат Украины. Favbet лига. 9-й тур
8 ноября. Запорожье. Славутич Арена
Заря 19:30 Ворскла

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск)
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