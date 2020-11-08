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Второй гол Шахтера. Дальний удар Степаненко и рикошет Антонио. ВИДЕО
Нещерет не имел шансов отразить этот удар
В матче 9-го тура УПЛ киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер".
На 66-й минуте "горняки" забили свой второй гол в этом поединке. Гости проводили затяжную атаку. Манор Соломон протащил мяч по левому флангу, отдал в центр на Тараса Степаненко. Капитан донецкой команды нанес дальний удар и после рикошета от Маркоса Антонио мяч оказался в воротах голкипера динамовцев Богдана Нещерета.
Видео второго гола "Шахтера"
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