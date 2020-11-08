  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Борьбы не получилось. Динамо - Шахтёр 0:3
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Борьбы не получилось. Динамо - Шахтёр 0:3

Премьер-лига
(2 голосов)

Всё по делу

Борьбы не получилось. Динамо - Шахтёр 0:3
UA-Футбол
Новина українською

Кадровые проблемы "Динамо" всё-таки дали о себе знать. Против "Шахтёра" сегодня пришлось играть исключительно от обороны, в редких случаях задумываясь о нападении. Наверное, "Рух" в сентябре чаще атаковал, чем сегодня Киев.

Последним гвоздём в крышку гроба стало удаление Сидорчука перед свистком на перерыв: жёсткий подкат под Корниенко был справедливо оценён в красную.

Но первый гол номинальные гости забили ещё при игре в равных составах: Додо подал справа - Мораес замкнул. Во второй половине "горняки" отличились ещё дважды как раз из "зоны Сидорчука" благодаря дальним ударам.

"Динамо" остаётся на первом месте в УПЛ, но "Шахтёр" сокращает отставание до одного балла.

Подробнее о матче читайте позже

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Александра Ардашева (Киев)
Динамо - Шахтер 0:3
Голы: Жуниор Мораес 34, Маркос Антонио 67, Алан Патрик 73
Динамо: Руслан Нещерет, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич (Карлос Де Пена 61), Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Жерсон Родригес (Назарий Русин 70), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Артем Шабанов, Томаш Кендзёра
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Давид Хочолава, Тарас Степаненко, Тайсон (Манор Соломон 52), Маркос Антонио (Виктор Коваленко 70), Жуниор Мораес (Фернандо 70), Марлос (Алан Патрик 70), Тете, Виктор Корниенко (Маркиньос Сиприано 50), Николай Матвиенко
Предупреждения: Александр Андриевский 17, Беньямин Вербич 37 - Тете 14, Марлос 44, Маркос Антонио 51
Удаление: Сергей Сидорчук 45+2 (грубая игра)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Динамо - Шахтёр
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (164)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Святой Патрик
08.11.2020 в 19:32
Смотреть, как Шахтёр гоняет по полю обильно обливающуюся потом бобрятину это истинное удовольствие!
Ответить
0
0
megrivan (Курячі Лози)
08.11.2020 в 19:25
Вот за что "Шахтер" можно похвалить, так это за стратегический подход. Понимая, что в группе ЛЧ им ничего не светит - подогнали анализы на COVID к играм сборной и игре против испанцев. Зато теперь они будто-бы здоровы и выставляют полный состав на ключевую игру ЧУ. А киевляне к этому делу отнеслись просто и несерьезно, в сборной отдувались, зато теперь играть некому.
Ответить
+3
-8
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.11.2020 в 19:27
Та ты шо!))) Долго думал,перед тем,как этот бред написать?)
Ответить
+5
-2
аалекс ( Крым)
08.11.2020 в 19:28
Ответить
+1
-1
att119 (Луцьк)
08.11.2020 в 19:25
Приємна новина
Ответить
+4
-1
0980151912 (Рівне)
08.11.2020 в 19:25
Абсолютно ніяких проблем не бачу. Обидві команди від гри до гри лихорадить. Тим більше, буде цікавішою друга половина чемпіонату. Головне завдання на разі - увійти в єврокубки на весні.
Ответить
+1
-1
Joyce (Donetsk)
08.11.2020 в 19:24
Комментатор: "Идеальный матч в плане психологической разгрузки для горняков". Я бы добавил, что и для болельщиков ШД тоже: не ожидал, что матч пройдет на таких "сверхзвуковых" скоростях :)
Ответить
+2
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.11.2020 в 19:25
Я,если честно,ожидал очень упорной борьбы и минимальный счёт в пользу Шахтера.
Ответить
+1
0
Joyce (Donetsk)
08.11.2020 в 19:27
И я не сомневался в том, что ДК будет рвать и метать. Короче, что это было?
+3
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.11.2020 в 19:28
Теряюсь в догадках...Может Луч-засланный козачёк?)
Ответить
+1
0
недалековідКиева (Біла Церква)
08.11.2020 в 19:24
А чого ви хотіли? Кроти пожертвували ЛЧ з-за цього матчу . В ДК взагалі не було шансу на маневр - ковід в 12 з основи, виліт в Барселону...
Ответить
+1
-4
avatar
фанат71 (калуш)
08.11.2020 в 19:21
Так після Барси,зрозуміло було,що Динамо важкувато буде,ну і Шахтар нічого такого не показав.Гра проходила не у високому темпі,якби не вилучення, хто знає, мож була би нічия,як на мене,з боку суддів,була симпатія до Гостей.Всі ви бачили положення на Шабанові,якого не було і тд.Але поздоровляю Шахтар з перемогою! І успіхів обом командам в євро кубках!!
Ответить
+1
-2
Одинзавсех (Харьков)
08.11.2020 в 19:27
У Коваленко теж не було офсайду, Красовська спізднювалась і не встигала за моментом.
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.11.2020 в 19:20
Давайте не гадить здесь, ведь все по делу! Шахтер сильнее и честно победил!!!
Ответить
+8
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.11.2020 в 19:22
Як би все так було б по чесному, ти б не виправдовулась би так
Ответить
+3
-6
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.11.2020 в 19:22
Совершенно верно-сегодня Шахтёр был лучше ДК.
Ответить
+3
-3
0980151912 (Рівне)
08.11.2020 в 19:20
Абсолютно не бачу ніяких проблем. Обидві команди цієї осені лихорадить. Тим цікавішою буде друга половина чемпіонату. Для обох команд на сьогодні завдання номер один - увійти в єврокубки навесні !!!
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.11.2020 в 19:21
Всех последние время лихорадит, такой уж футбол при ковидке!
Ответить
+2
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.11.2020 в 19:16
Похоже,что Луч выжал из этих игроков ДК максимум,а усиления не предвидится...
Ответить
+6
-2
Capitals (Киев)
08.11.2020 в 19:16
Если мозоль судила все игры шахты, в лиги чемпионов, то у Баварии, барсы, и других шансов не было, из года в год
Ответить
+6
-7
Oлeкcин (Н.)
08.11.2020 в 19:19
Ты наверное хотел сказать "если бы европейским судьям нужны были шубы с бобриными воротниками".
Ответить
+6
-6
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.11.2020 в 19:24
Именно на это он и жалуется-не берут европейские судьи шубы Шубкиса
+2
-2
schabay (Краснодон)
08.11.2020 в 19:32
Зимы там не сибирские...
0
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
08.11.2020 в 19:15
Cидорчук-всадник без головы. Земляков с победой!
Ответить
+6
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.11.2020 в 19:18
С вполне заслуженной победой!
Ответить
+6
-3
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
08.11.2020 в 19:15
Рот закройте шахта не в сборную никуда а пацанов загнали не отпускать в сборную никого пусть шахта играет!
Ответить
+4
-5
V.Dem (Kyiv)
08.11.2020 в 19:13
Колись донецький Металург програв у ЛЄ німцям 7:0. Зекономивши сили потім через декілька днів він виграв у Динамо і цим допоміг Шахтьору стати чемпіоном. Після програшу Шахтьора німцям 6:0 була думка, що донецькі таким чином економлять сили на Динамо і усипляють Луческу. Так воно і вийшло. А Динамо сьогодні виглядало приреченим.
Ответить
+6
-3
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
08.11.2020 в 19:16
Такое динамо не надо усыплять оно и не просыпалось само.
Ответить
+8
-4
avatar
scorpius (Ck)
08.11.2020 в 19:17
Если ты про матч с Вердером, то 0:8. А что до экономии сил, то где-то ты прав, т.к. после 0-3 с немцами в 1тайме игра была сделана и ШД просто забил болт на на дальнейшие события.
Ответить
+3
-1
avatar
scorpius (Ck)
08.11.2020 в 19:20
P.S. В том сезоне Шахтер не стал чемпионом.
Ответить
0
-1
V.Dem (Kyiv)
08.11.2020 в 19:27
Може і 8:0, просто після сьомого голу виключив трансляцію і взагалі перестав цікавитися тим Металург ом.
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
08.11.2020 в 19:12
Не получилось борьбы... да и без красивого футбола тоже как-то обошлось... отмучались. Сидор конечно без башки так играть... будет дисквалификация и не на одну игру.
Ответить
+8
-1
очстарчер (Одесса)
08.11.2020 в 19:11
Более нудного, скучного и неинтересного матча между этими командами за 30 лет не припомню. Комментировать нечего. Говорить об усталости игроков после такой игры просто бред. Устали зрители.
Ответить
+9
-2
аалекс ( Крым)
08.11.2020 в 19:14
Спишем это на пандемию.
Ответить
+4
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
08.11.2020 в 19:10
Цього треба було чекати. ДК було зломлене, ще до гри. Щоб не говорили про основу. але якщо нема підсилення через заміни, то хорошого нічого не буде..
Ответить
+6
-3
avatar
okolegko (Київ)
08.11.2020 в 19:10
Хвалили Нещерета, хвалили і от маєте: два з трьох пропущених – його. Взагалі не стрибає. Ще П’ятова можна зрозуміти, старий вже, але той хоч вдало позицію обирає, що й стрибати не потрібно, а цей же... наче молодий, але відчуття, що ворота порожні
Ответить
+3
-12
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.11.2020 в 19:14
Опыт-сын ошибок трудных. У нас Трубин тоже ещё не одну "плюшку" пустит,пока станет ВРАТАРЁМ,
Ответить
+6
0
megrivan (Курячі Лози)
08.11.2020 в 19:17
Ни хрена не понимаешь в игре вратарей. Или слабовидящий? Первый гол - его вина. Второй - после рикошета, третий - сильный удар в девятку. Где здесь вина Нещерета?
Ответить
+3
-2
avatar
okolegko (Київ)
08.11.2020 в 19:18
Яка дев’ятка, передивись момент уважно
0
-1
Alexs22 (Киев)
08.11.2020 в 19:23
Смотрел. Хороший подходящий удар в 9. Такие могут потянуть единицы из вратарей.
0
0
avatar
okolegko (Київ)
08.11.2020 в 19:27
Якщо це дев’ятка, окуляри тобі не завадять. Тим паче, що воротар бачив м’яча з самого моменту удару, який і надто сильним назвати язик не повернеться
0
-1
Одинзавсех (Харьков)
08.11.2020 в 19:32
Что Вы хотите от 18-ти летнего хлопца. Один удар он таки потянул. Ошибка была только одна - на выходе при первом голе.
Ответить
0
0
очстарчер (Одесса)
08.11.2020 в 19:09
Более нудного, скучного и неинтересного матча между этими командами за 30 лет не припомню. Комментировать нечего. Говорить об усталости после такой игры просто бред.
Ответить
+5
-6
avatar
ProstoFAN (Донецк)
08.11.2020 в 19:09
В начале чемпионата Динамо удалось стать лидером по причине неучастия в еврокубках и лучшей функциональной готовности.Теперь ДК вошло в тот же режим, что и ШД и, я уверен, ситуация изменится. Луческу - хороший тренер, но он не волшебник и если Динамо проиграет чемпионат с разрывом меньше 23-х очков, то его работу уже можно считать положительной.
Ответить
+6
-5
Alexs22 (Киев)
08.11.2020 в 19:29
Ты перепутал. Динамо начало раньше евро сезон. Я тоже уверен что ситуация изменится. И бездарная игра кротов еще не раз лишит их очков в УПЛ. А что до чемпионства кротов - так это еще вопрос?
Ответить
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.11.2020 в 19:07
С победой,кроты! Шахтёр не дал сегодня ДК ни единого шанса! Сегодня Луч перехитрил сам себя!
Ответить
+8
-5
Термит (Киев)
08.11.2020 в 19:21
А что тут хитрить? 12 игроков в обойме, попробуй сложить что-то хорошее из букв Ж.О.П.А.
Ответить
+4
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.11.2020 в 19:07
Цыган, реально как тактик устал! Никакой тактики последние матчи чисто на волевых молодёжи!!!
Ответить
+7
-4
avatar
Rezerf (Чернігів)
08.11.2020 в 19:06
Сидорчук чим більш досвічений, тим більш тупішим становиться. Нащо ти плигаєшь сзаду, коли тебе Забарний страхує. У Корнієнка там ніяких шансів не було для загострення. Ще й травму наніс. Не зрозумів Будулая. На Вербічіі постійно фолили, а він його міняє. Яке ж дно Андрієяський.
Ответить
+12
-2
nemo69 (Ямайка)
08.11.2020 в 19:06
Зря Будулай полез в это болото , добьют они его
Ответить
+10
-3
Святой Патрик
08.11.2020 в 19:12
Чего это зря? Деда ещё показывают по телевизору, не забывают, любят, хают, да и денежки с зарплаты для внучков на молочишко.. ))
Ответить
+5
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
08.11.2020 в 19:18
Та там бабла и на наших внуков хватит)))
0
-2
FC Energy (Новая Каховка)
08.11.2020 в 19:05
Динамо само себе испортило игру. Сидорчука на лавку, мозгов набираться. С ВАР грязные подкаты не пройдут.
Ответить
+17
-1
amg333 (Kyiv )
08.11.2020 в 19:05
Сидор не играл в опорную ногу,там максимум желтая
Ответить
+4
-20
аалекс ( Крым)
08.11.2020 в 19:07
Мы что в дурдоме?
Ответить
+11
-3
FC Energy (Новая Каховка)
08.11.2020 в 19:08
Въехать бы тебе так, да пару разочков..
Ответить
+12
-3
avatar
simargl (Чернигов)
08.11.2020 в 19:16
И одного хватило бы ...
+2
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.11.2020 в 19:09
333,ты игру видел? Купи очки!
Ответить
+9
-3
avatar
simargl (Чернигов)
08.11.2020 в 19:13
Сидор , это ты???? Если бы в опорную , то сломал бы ногу пополам.... и там была бы драка и дисквалификация на год...
Ответить
+2
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
08.11.2020 в 19:19
Ты дурак?
Ответить
+1
-1
balamyt (Boston)
08.11.2020 в 19:05
Конечно ДинамоК не наиграло..на ночью, но удаление Сидорчука окончательно их сломало...Возможно Монзуль перестаралась...т.к. удаление было контрольным выстрелом..Шахтер и в таком разобранном виде выглядит на голову сильнее ДинамоК...Это удерживает интригу в УПЛ...Шахтеру тоже нужны положительные эмоции перед ЛЧ
Ответить
+3
-5
avatar
Rezerf (Чернігів)
08.11.2020 в 19:13
Якби не видалила, то Сидор і далі б стрибав в ноги сзаду, недістаючи м'яча.
Ответить
+3
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.11.2020 в 19:04
Момент с Сидорчукрм в повторе напомнил двойной перелом Эдуардо когда он играл в Англии за Арсенал
Ответить
+12
-5
megrivan (Курячі Лози)
08.11.2020 в 19:07
Там не могло быть перелома, так как удар был не в опорную ногу. Сильный ушиб максимум.
Ответить
+3
-9
avatar
scorpius (Ck)
08.11.2020 в 19:09
Тем не менее, Корниенко травму таки получил, дай бог чтоб несерьезную.
+9
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.11.2020 в 19:18
таврия19752009, на йух, на йух, курка брехлива
Ответить
0
-3
aleksandrdre (Краматорск)
08.11.2020 в 19:03
С ПОБЕДОЙ !!!!ШАХТЕР ЧЕМПИОН!!!
Ответить
+11
-6
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.11.2020 в 19:10
С победой,с заслуженной победой!
Ответить
+7
-3
Capitals (Киев)
08.11.2020 в 19:03
Браво Федерация !!!!!мозоль ручная собачка Павелко и рынка , судейство в одну калитку,
Ответить
+4
-16
aleks68
08.11.2020 в 19:05
поганому танцору(дЫнамо) судьи мешают.кто виноват что сидорчук такой тупой?
Ответить
+10
-4
Леонід Скачков (Рівне)
08.11.2020 в 19:02
Ви Циганкова з Буяльським бачили? А вони були...Піжони драні! Так бездарно програти!
Ответить
+12
-2
Святой Патрик
08.11.2020 в 19:02
Хачериди.. Гармаш.. Сидор.. Тенденция однако..
Ответить
+13
-2
pilips111 (Чернигов)
08.11.2020 в 19:03
И все долбо.бы.
Ответить
+11
-2
megrivan (Курячі Лози)
08.11.2020 в 19:09
Да, а я все думал, на кого они похожи? Вылитые pilps111!
+3
-4
schabay (Краснодон)
08.11.2020 в 19:25
Курячi бывают только мозги точнее их отсутствие
Ответить
0
0
absurdlight (Kiev)
08.11.2020 в 19:01
Ну, и петух же этот Сидорчук. Второй раз уже подвёл команду в последних матчах. Капитан? - Нет! Монзуль сделала правильное решение, что удалила в итоге, но ей бы опыта набраться сначала в первой лиге!
Ответить
+12
-3
dp_dp (Ukraine)
08.11.2020 в 19:03
Зачем ей опыта набираться в первой лиге? Вы можете внятно сформулировать чем она хуже "заслуженных" судей Украины, ну кроме того, что она женщина?
Ответить
+6
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.11.2020 в 19:00
Уровень команд очень отличается!!!! Шахтер, с заслуженой победой!!!!!! Болельщики Динамо, если не согласны, то пусть наслаждаются моментами игры! Рад что все всех устроило!!!!
Ответить
+11
-4
Леонід Скачков (Рівне)
08.11.2020 в 19:00
Це не Динамо грало! Це безвольне стадо баранів!
Ответить
+12
-2
avatar
vasa pupkis (Киев)
08.11.2020 в 19:00
Сидору нужно 5 матчей дисквалификации лупануть. Гнида пытался сломать игрока сборной
Ответить
+17
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.11.2020 в 19:01
Реально выпал парень на непонятно на какой срок(((
Ответить
+9
-2
amg333 (Kyiv )
08.11.2020 в 19:11
Хоть на пол года,как то пох,но лучше чтоб степашку дубоноса на пол года поломали
+1
-6
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.11.2020 в 19:25
У тебя видать давно все сломалось))))
0
0
pilips111 (Чернигов)
08.11.2020 в 19:05
Пожизненное!
Ответить
+3
-1
megrivan (Курячі Лози)
08.11.2020 в 19:11
Этот "игрок сборной" будет сидеть в глубоком запасе за Миколенко и Соболем. Максимум, что ему светит - выход на замену в товарняке против Польши.
Ответить
0
-2
avatar
scorpius (Ck)
08.11.2020 в 18:59
Шахтер с очень нужной победой, после провала с немцами крупный выигрыш у конкурента за золото это, как не крути, бальзам на душу игроков и Каштру. Особо нет смысла злорадствовать над бобрами по поводу разгрома, т.к. сами были недавно в таком положении - как говорится, дерьмо случается.
Ответить
+14
-2
Термит (Киев)
08.11.2020 в 19:18
Лучше бы у немцев так выиграли, а Динамо бы слили, а то ни себе, ни людям...
Ответить
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
08.11.2020 в 19:30
Кому как Стратегически эта победа не менее ценна, т.к. у Динамо теперь всего лишь +1 и давление за результат будет намного сильннее
0
0
avatar
ProstoFAN (Донецк)
08.11.2020 в 18:59
В поражении своей команды судью винить не нужно. На мой взгляд отсудила очень достойно.
Ответить
+12
-4
аалекс ( Крым)
08.11.2020 в 18:59
Динамо- без шансов. Шахтер с заслуженной победой. Очередное подтверждение, что Стёпа - стержень горняков в центре поля и без него игра не та. Красная справедливая, хорошо хоть ногу пацану не сломал.
Ответить
+11
-2
amg333 (Kyiv )
08.11.2020 в 18:59
вербича и родригеса бьют,нет неё видит тупая шлюха,степашка на красную наиграл как обычно,но тупая овца Катя этого не видит
Ответить
+3
-17
avatar
ascent (Луксор)
08.11.2020 в 19:04
Не падай ниже плинтуса, не унижай СЕБЯ: мужчина про женщину не должен так говорить.
Ответить
+5
-2
amg333 (Kyiv )
08.11.2020 в 19:08
так пускай судит нормально,а то привыкли,перед женщинами унижаться,и всегда уступать..пошла нах овца тупая
+1
-6
megrivan (Курячі Лози)
08.11.2020 в 19:12
Он не про женщину пишет, а про Катьку-судью.
+2
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.11.2020 в 19:16
Арбітр, як і вчитель, як і директор. "Не падай ніже плінтуса".
0
-1
аалекс ( Крым)
08.11.2020 в 19:21
Кому ты объясняешь?
0
-1
avatar
ascent (Луксор)
08.11.2020 в 18:59
Монзуль думает, что если она знает правила, то может судить мужской футбол. Своими чисто женскими решениями она убила интригу...
Ответить
+1
-13
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.11.2020 в 19:01
Ти ж раніше варнякав, що монзуль - саме ДК підсуджує
Ответить
+4
-8
avatar
ascent (Луксор)
08.11.2020 в 19:05
Факты!
+2
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.11.2020 в 19:17
Весь чспиіонат, усі матчі не судила курка-монзуль, ти казало что вона підсуджує ДК. І в анонсах тещ, якщо на матч ДК ставили цю курку, ти писало что вже ясно, що ДК переможе. Провали в пам'яті?
0
-1
avatar
ascent (Луксор)
08.11.2020 в 19:02
Сидорчука не оправдываю, но могла бы и желтую показать, ведь все мы ждали этот матч...
Ответить
+1
-9
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.11.2020 в 19:05
И с венграми могли не давать Сидору, пусть бы выиграло себе Динамо!
+5
-2
pilips111 (Чернигов)
08.11.2020 в 19:06
Ты это Сидору скажи
+6
-2
avatar
ascent (Луксор)
08.11.2020 в 19:08
Всё сложно: Сидорчук - костолом, Монзуль - просто женщина, а мы хотели - мужской футбол...
+1
-4
аалекс ( Крым)
08.11.2020 в 19:12
Ждали матч- очень слабый аргумент.
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.11.2020 в 19:08
Интрига???а до того как Сидорчка удалили Динамо хоть что то создала?а шахтер тогда уже выигрывал
Ответить
+4
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.11.2020 в 19:18
таврия19752009, стули свій брехивий та немитий писок, гидота
0
-1
Piter (Полтава)
08.11.2020 в 18:57
єто з яким счьйотом боруссія могла б виграти у динами? а шахтар у барселони? страшно падумать...
Ответить
+10
-5
pilips111 (Чернигов)
08.11.2020 в 18:56
Всегда говорил , что Сидор - это пидо.. Как был бестолковый долбодятлом так и остался.
Ответить
+16
-3
amg333 (Kyiv )
08.11.2020 в 18:56
Без помощи судьей и павелки шохтьор только 6-0 может проигрывать
Ответить
+3
-18
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.11.2020 в 18:58
Без помощи судей, как Реал?
Ответить
+8
-4
amg333 (Kyiv )
08.11.2020 в 19:00
ага,как пута в ЛЧ
+3
-6
avatar
ProstoFAN (Донецк)
08.11.2020 в 18:58
без помощи судей ШД может у Реала в гостях в ЛЧ выигрывать. Это так, для общего развития.
Ответить
+13
-2
aleksandrdre (Краматорск)
08.11.2020 в 19:01
лайте лайте собаки караван идет веред. ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ ШАХТЕРА С ПОБЕДОЙ!!!
Ответить
+9
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.11.2020 в 19:07
Сидорчука с помощью судей и в ЛЧ удалили или там тоже Ахметов все купил?
Ответить
+7
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.11.2020 в 19:19
таврия19752009 на йух в штани до папки
0
0
avatar
ProstoFAN (Донецк)
08.11.2020 в 18:56
Шахтеру нужна была эта победа, как с точки зрения психологического восстановления после немецкого разрыва, так и с точки зрения турнирной таблицы. И она была добыта. Спокойно, хладнокровно, без лишних эмоций и напрягов.
Ответить
+13
-4
avatar
hoy (Київ)
08.11.2020 в 18:54
Никакенный Шахтёр
Ответить
+3
-18
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.11.2020 в 18:57
А Динамо, как тебе???? Порадовало игрой????
Ответить
+17
-4
avatar
hoy (Київ)
08.11.2020 в 19:00
Педик с Кироводонбасса замаж е.ало
+1
-14
avatar
scorpius (Ck)
08.11.2020 в 19:07
Ответить
0
-1
Святой Патрик
08.11.2020 в 18:54
Епали, епём и будем епать! Шахтёр ЧЕМПИОН!
Ответить
+14
-4
avatar
Инспектор ( )
08.11.2020 в 18:54
А кто там у Динамо болеет? Кроме вратаря вся основа вышла
Ответить
+13
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.11.2020 в 18:56
Шабанов - це основа? Русін - це основа? Андрієвський - це основа? Не ганбись.
Ответить
+2
-13
avatar
ascent (Луксор)
08.11.2020 в 19:01
Два игрока в старте испортили основной состав? Основной игрок заработал удаление...
+10
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.11.2020 в 19:05
5 гравців на заміні, це про щось говорить? Нє? То не йух шастать
0
-5
Dimka26 (Чернигов)
08.11.2020 в 19:07
Не так давно Шабанов был основой
+4
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.11.2020 в 19:19
Dimka26, не так давно Гусєв був основою
0
0
nemo69 (Ямайка)
08.11.2020 в 19:01
Гармаш вроде, что то с головой
Ответить
+2
0
prostors (Вольногорск)
08.11.2020 в 19:01
Это ты так себя утешаешь?
Ответить
+2
-1
prostors (Вольногорск)
08.11.2020 в 19:02
Это ты так себя утешаешь?
Ответить
+1
-1
amg333 (Kyiv )
08.11.2020 в 18:53
сколько будут эту шлюху на игры Динамо ставить судить???
Ответить
+3
-20
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.11.2020 в 18:56
Одна, что не продаётся?
Ответить
+7
-2
amg333 (Kyiv )
08.11.2020 в 19:03
иди теперь ей отлижи,чучело вагинальное
0
-9
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.11.2020 в 18:59
Какое у тебя право оскорблять человека?
Ответить
+13
-4
prockop4uck (Киев)
08.11.2020 в 19:02
Без тебя, петуха, разберемся.
+2
-8
FC Energy (Новая Каховка)
08.11.2020 в 19:03
ради таких неадекватов как ты стоит снова вводить бан на сайт, превращаете неадекватными высерами сайт в помойку
Ответить
+6
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.11.2020 в 19:12
100% это должен быть бан .Поддерживаю
+1
0
Sneg SD (Умань)
08.11.2020 в 18:53
Ура!!! ⚒⚒⚒
Ответить
+11
-3
Святой Патрик
08.11.2020 в 18:57
Ответить
+7
0
avatar
scorpius (Ck)
08.11.2020 в 19:04
Алан, это ты?)
+3
0
Святой Патрик
08.11.2020 в 19:18
0
0
Oлeкcин (Н.)
08.11.2020 в 18:53
Секретный план "Будулай в тылу врага" начинает работать :)
Ответить
+8
-11
Святой Патрик
08.11.2020 в 18:56
Ответить
+6
-1
schabay (Краснодон)
08.11.2020 в 19:19
Святой Стёпа был раньше..
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.11.2020 в 18:53
Закономерно и очень хладнокровно! Голы на любой вкус! Думаю эта игра многое расставила по местам, кто на каком уровне!
Ответить
+13
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.11.2020 в 18:55
Так, все видно. Тому курку поставили судити.
Ответить
+2
-16
Oлeкcин (Н.)
08.11.2020 в 19:09
Эх, навсегда ушли в прошлое времена когда Годулян судил :)
+3
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.11.2020 в 19:20
Щось і без годулянів 4 пенальті в цьому чемпіонаті не поставили в ворота шахтьора
0
0
avatar
hoy (Київ)
08.11.2020 в 18:55
Упырь 3 удара по воротам
Ответить
+1
-8
avatar
hoy (Київ)
08.11.2020 в 19:00
Педик с Кироводонбасса замаж е.ало
Ответить
+2
-9
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.11.2020 в 18:53
Все буде зроблено для кротів, пропоную їм знову "мідальки" віддати одразу
Ответить
+2
-21
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.11.2020 в 18:55
Согласен! При такой игре можно уже сразу заканчивать чемп! Уровень очень видно по игре, не по хамству и предположениям, а по игре!!!!!
Ответить
+11
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.11.2020 в 18:59
Так, гарно видно, що з початку чемпіонату 4 пенальті не поставили в ворота Шахтьора.
+1
-11
pilips111 (Чернигов)
08.11.2020 в 18:58
А кто тебе виноват? Играйте нормально и будут вам медальки.
Ответить
+9
-2
FC Energy (Новая Каховка)
08.11.2020 в 19:02
Не ной как девочка, будь мужиком
Ответить
+7
-2
schabay (Краснодон)
08.11.2020 в 19:17
А с чеготы взял что оно не девочка? я не филолг - нытик - какого рода?
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.11.2020 в 19:21
так я мужик: я після поразки не ховаюсь, як ти і тобі подібні (Kolibri) дівчата
0
0
amg333 (Kyiv )
08.11.2020 в 18:52
Тупая овца Катя сделала игру,идите теперь все ей отлижите
Ответить
+3
-17
Oлeкcин (Н.)
08.11.2020 в 18:56
Ты в слове Сергей сделал 5 ошибок.
Ответить
+13
-2
dmitroj88
08.11.2020 в 18:51
Новый ЦеШо растет(( Пропустить три банки от нулячих кротов, которых середняк бундеслиги уничтожил - это днище и позор((((
Ответить
+6
-12
Oлeкcин (Н.)
08.11.2020 в 18:55
А Сколько кудахтанья было от полярных после Барселоны про нового супергения :)
Ответить
+10
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
08.11.2020 в 18:57
Так, вболівалиники Шахтьора теж хвалили воротаря ДК, але не знав що вони "полярні сови" І інших клубів
+1
-11
Термит (Киев)
08.11.2020 в 19:31
У Динамо вариантов других не было, кого на ворота ставить. Тем более, что прошлую игру действительно Нещерет сыграл хорошо. В этой были ошибки, но не сравнить с ляпами и унижениями Трубина против Боруссии. И его опять в основу лепят! Наверное, Трубин - внебрачный сын Палкина - и рожами, и фамилиями (по смыслу) - ну очень похожи!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...