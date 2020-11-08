Борьбы не получилось. Динамо - Шахтёр 0:3

Кадровые проблемы "Динамо" всё-таки дали о себе знать. Против "Шахтёра" сегодня пришлось играть исключительно от обороны, в редких случаях задумываясь о нападении. Наверное, "Рух" в сентябре чаще атаковал, чем сегодня Киев.

Последним гвоздём в крышку гроба стало удаление Сидорчука перед свистком на перерыв: жёсткий подкат под Корниенко был справедливо оценён в красную.

Но первый гол номинальные гости забили ещё при игре в равных составах: Додо подал справа - Мораес замкнул. Во второй половине "горняки" отличились ещё дважды как раз из "зоны Сидорчука" благодаря дальним ударам.

"Динамо" остаётся на первом месте в УПЛ, но "Шахтёр" сокращает отставание до одного балла.

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Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Александра Ардашева (Киев)

Динамо - Шахтер 0:3

Голы: Жуниор Мораес 34, Маркос Антонио 67, Алан Патрик 73

Динамо: Руслан Нещерет, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич (Карлос Де Пена 61), Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Жерсон Родригес (Назарий Русин 70), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Артем Шабанов, Томаш Кендзёра

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Давид Хочолава, Тарас Степаненко, Тайсон (Манор Соломон 52), Маркос Антонио (Виктор Коваленко 70), Жуниор Мораес (Фернандо 70), Марлос (Алан Патрик 70), Тете, Виктор Корниенко (Маркиньос Сиприано 50), Николай Матвиенко

Предупреждения: Александр Андриевский 17, Беньямин Вербич 37 - Тете 14, Марлос 44, Маркос Антонио 51

Удаление: Сергей Сидорчук 45+2 (грубая игра)