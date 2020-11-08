Алан Патрик вышел и через две минуты поразил ворота Динамо. ВИДЕО

В матче 9-го тура УПЛ киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер".

Полузащитник донецкой команды Алан Патрик появился на поле на 70-й минуте, заменив Марлоса, а спустя буквально две минуты смог отличиться и утроить преимущество "горняков" в счете.

Бразилец подхватил мяч возле пределов штрафной площадки киевлян и эффектным ударом с правой ноги поразил верхний угол ворот "Динамо."

Видео гола Алана Патрика