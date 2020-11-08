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Алан Патрик вышел и через две минуты поразил ворота Динамо. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец убил интригу в матче

Алан Патрик вышел и через две минуты поразил ворота Динамо. ВИДЕО
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В матче 9-го тура УПЛ киевское "Динамо" принимает донецкий "Шахтер".

Полузащитник донецкой команды Алан Патрик появился на поле на 70-й минуте, заменив Марлоса, а спустя буквально две минуты смог отличиться и утроить преимущество "горняков" в счете.

Бразилец подхватил мяч возле пределов штрафной площадки киевлян и эффектным ударом с правой ноги поразил верхний угол ворот "Динамо."

Видео гола Алана Патрика

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В статье: Алан Патрик Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Динамо - Шахтёр
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Комментарии (1)
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tolina-ystas (Краматорск)
08.11.2020 в 19:23
молодец
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