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На матче "Динамо" - "Шахтер" присутствует Усик
Боксер смотрит игру с VIP-ложи
Украинский боксер Александр Усик смотрит украинское классическое вживую на НСК Олимпийский. Рядом с ним заметно, что сидит главный тренер Национальной сборной Андрей Шевченко.
Напомним, что сейчас запрещено проводить матчи с болельщиками в Украине. Доступ к чаше стадионов непосредственно во время матча имеют только отдельно определенные лица. Все матчи чемпионата, которые прошли в Киеве в этом сезоне были при пустых трибунах.
Напомним, что 31 октября украинский тяжеловес победил британца Дерека Чисора. Боксеры дрались 12 раундов, Усик одержал победу по решению судей.
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