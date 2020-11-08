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На матче "Динамо" - "Шахтер" присутствует Усик

Премьер-лига
(3 голосов)

Боксер смотрит игру с VIP-ложи

На матче "Динамо" - "Шахтер" присутствует Усик
Новина українською

Украинский боксер Александр Усик смотрит украинское классическое вживую на НСК Олимпийский. Рядом с ним заметно, что сидит главный тренер Национальной сборной Андрей Шевченко.

Напомним, что сейчас запрещено проводить матчи с болельщиками в Украине. Доступ к чаше стадионов непосредственно во время матча имеют только отдельно определенные лица. Все матчи чемпионата, которые прошли в Киеве в этом сезоне были при пустых трибунах.

Напомним, что 31 октября украинский тяжеловес победил британца Дерека Чисора. Боксеры дрались 12 раундов, Усик одержал победу по решению судей.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Усик
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.11.2020 в 19:09
Кондом з усіками
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-2


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