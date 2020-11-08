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Динамо потерпело самое крупное поражение в УПЛ с 2016 года
Тогда столичная команда также проиграла "горнякам" 0:3
В рамках 9-го тура чемпионата Украины киевское
Это самое крупное поражение "бело-синих" в рамках УПЛ с
Киевляне также повторили свой антирекорд по разнице мячей в матчах с "горняками". Самые крупные поражения "Динамо" в матчах с "Шахтером": 0:3 в 2020-м и в 2016-м, и 1:4 в 2014-м.
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