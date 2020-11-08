Динамо потерпело самое крупное поражение в УПЛ с 2016 года

В рамках 9-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" со счетом 0:3.

Это самое крупное поражение "бело-синих" в рамках УПЛ с 1-го мая 2016-го года . Тогда столичный клуб также проиграл "Шахтеру", и с таким же счетом.

Киевляне также повторили свой антирекорд по разнице мячей в матчах с "горняками". Самые крупные поражения "Динамо" в матчах с "Шахтером": 0:3 в 2020-м и в 2016-м, и 1:4 в 2014-м.