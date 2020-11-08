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Русин заменил травмированного Жерсона и дебютировал при Луческу
22-летний Назарий провел на поле первые 20 минут при Мирче
В матче 9-го тура чемпионата Украины киевское
На 70-й минуте встречи вингер "бело-синих" Жерсон Родригес травмировал бедро. Вместо игрока сборной Люксембурга главный тренер динамовцев Мирча Луческу выпустил форварда Назария Русина.
Это первое появление украинского нападающего в футболке "Динамо" при румынском наставнике.
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Комментарии (2)
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LEVgcUqs (Чернігів)
08.11.2020 в 20:47
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0
-1
sergkir
08.11.2020 в 19:34
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-2
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