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Луиш Каштру: Знали, что будем играть со сложной командой, которая показала себя в Барселоне

Премьер-лига
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Послематчевая пресс-конференция наставника "горняков"

Луиш Каштру: Знали, что будем играть со сложной командой, которая показала себя в Барселоне
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Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу над киевским "Динамо" в матче 9-го тура УПЛ.

- Можно ли сказать, что сегодня вы довольны и игрой, и результатом? Все ли удалось?

- Конечно же, я доволен и игрой, и результатом. Знали, насколько важной будет игра для нас, поскольку у "Динамо" было преимущество в четыре очка. Также мы прекрасно знали, что предстоит играть с очень сложной командой, которая великолепно показала себя в Барселоне. Мы, с другой стороны, после тяжелого поражения, которое разочаровало нас и оставило определенное пятно на репутации клуба. Но сегодняшний результат против команды, которая на первом месте в чемпионате и великолепно сыграла с "Барселоной", не может не радовать. К счастью, футболисты показали качественный футбол и мы заслуженно победили.

- Сегодняшний состав – это следствие ротации?

- Мы во всех матчах стараемся ставить тот состав, который считаем лучшим на каждую определенную игру. Ротация не имела никакого смысла. Со вторника, после матча с "Боруссией", у нас было достаточно времени для отдыха и восстановления ребят.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Динамо - Шахтёр Луиш Каштру
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua

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