  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ВАР убивает дух игры, не футбольное решение. Эксперт раскритиковал удаление Сидорчука в матче Динамо - Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВАР убивает дух игры, не футбольное решение. Эксперт раскритиковал удаление Сидорчука в матче Динамо - Шахтер

Премьер-лига
(4 голосов)

Динамо - Шахтер 0:3. Судейский анализ матча

ВАР убивает дух игры, не футбольное решение. Эксперт раскритиковал удаление Сидорчука в матче Динамо - Шахтер
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Удаление Сергея Сидорчука в конце первого тайма матча "Динамо" - "Шахтер" – очевидное на первый взгляд. По формальным признакам это был фол, который мог нанести вред здоровью соперника. Подкат выполнен на скорости, нога оторвана от газона. Однако судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар предлагает посмотреть на ситуацию шире. Мол, удаление совсем не соответствовало духу игры. И самое главное, считает эксперт – его бы не было, если бы Екатерину Монзуль не дернул арбитр ВАР Николай Балакин.

- Это был матч не юношеских команд, которых надо учить играть в футбол. Не Монзуль, но Балакин убил всю интригу в матче – он заставил ее поступить формально. Если бы Балакин не вмешался, мы бы видели другой футбол. Проблема в том, что такими решениями судьи заставляют наш футбол развиваться строго по формальным законам. А где возможности для творчества? Где соблюдение духа игры, который импонирует зрителям на трибунах и у экранов? ВАР убивает этот дух, - философски говорит Мирослав Ступар.

- Если бы Балакин не вмешался, никто бы Монзуль не критиковал. Да, Сидорчук опоздал с подкатом, хотя технически он был выполнен по правилам: одна нога стелется по земле, а второй пытается сыграть в мяч. Но не успел, потому что Корниенко оказался проворнее. Корниенко протолкнул мяч на скорости, а футболист "Динамо" сыграл сопернику в ногу. К счастью, эта нога у Корниенко было не опорной. Если бы была опорной – то было бы гораздо опаснее для здоровья. Я думаю, что большинство арбитров на международном уровне рассудили бы этот эпизод не формально, а по футбольному – желтая карточка. Но нашим судьям это не свойственно. Монзуль стала заложником подсказки Балакина – "иди посмотри". По тексту правил – это серьезное игровое нарушение, но надо иногда проявлять гибкость для развития футбола. К тому же из игроков "Шахтера" никто не требовал удаления, ибо воспринимали этот подкат по-футбольному.

А уже после красной Сидорчуку умерла интрига в матче. Нам сложно что-то изменить, но мы можем выражать свое мнение, - сказал Мирослав Иванович.

Отметим, что "Динамо" уступило "Шахтеру" в матче 9-го тура УПЛ со счетом 0:3.

Телеграм-канал о судействе матчей УПЛ >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Мирослав Ступар Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (79)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Wreck (Киев)
08.11.2020 в 21:41
Интерес матча снижается после удаления игрока, ибо результат очевиден - команда вряд ли отыграется. Какой тогда вообще смысл смотреть футбол? Тем более она ему желтую показала. Без ВАР ему бы желтую дали.
Ответить
0
0
Vlad21
08.11.2020 в 21:32
Результат на табло. Поздравления Шахтеру с победой. После 0:6, может это несколько снимет с них психологический стресс. Но, при всем этом, игра Шахтера во втором тайме на удержание счета сначала тайма совсем не интересна. Очень раздражает постоянная игра назад. Что касается удаления на повторе явно видно, что в принципе можно оторвать ногу. Спрашивается - зачем? До ворот Динамо дальше чем до ворот Шахтера. Это наводит на подобные воспоминания с Хачериди, Гармашем, Ракицким. Для нашей сборной Украины важно чтобы хоть эти игроки были целы. Посмотрим игру с Поляками, - увидим реальные возможности нашей сборной. Ковид бьет всех без разбору. Всем здоровья и хороших сборов для нашей сборной.
Ответить
+1
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
08.11.2020 в 21:38
Ну аякже всі шахтьоровці здорові , от і побачим, як вони тепер зіграють у збірній.
Ответить
0
-1
Исследователь
08.11.2020 в 21:25
VAR это хорошая вещь с которой можно навести порядок в нашем футболе. А начинать нужно с симулянтов. Упал игрок со стонами или без, в штрафной или нет, подошёл судья и спросил- тебя сбили или все нормально, если игрок соврал и вар это подтвердил то сразу жёлтая, так и отобьют охоту притворяться и немного приблизимся к Европе.
Ответить
+3
-2
Vlad21
08.11.2020 в 21:34
Симулянтов нужно наказывать.
Ответить
0
0
avatar
Wreck (Киев)
08.11.2020 в 21:43
У нас и так пеналей дохера, спасибо ВАР
Ответить
0
0
vladislav (Харьков)
08.11.2020 в 21:25
Катерина молодчинка ! Отработала матч ровно, безошибочно. Многим судьям УПЛ надо у неё поучиться. "Эксперт" Ступар не прав. В Правилах нет понятия "Дух игры". Есть перечень нарушений , которые наказываются удалением с поля. Монзуль приняла правильное решение по удалению Сидорчука.
Ответить
+4
-4
batkomaxno555 (Никополь)
08.11.2020 в 21:39
катерина - тварь у нее учатся все поэтому лч украина и не судит
Ответить
+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
08.11.2020 в 21:41
Катерина помічниця кротів, і духу гри чоловічого футболу взагалі не розуміє Да і нам уболівальникам подивитися футбол зіпсувала, крім от"явлених кротолюбів, яких у країні дуже мало.
Ответить
0
-1
aleksandrdre (Краматорск)
08.11.2020 в 21:22
судя по всему если сразу не поломал ногу это не удаление. видимо таки экспертам надо комментировать судейские решения где то в боях без правил но не футбол. что значит удаление убило дух игры? есть четкие футбольные правила и согласно им трактуются нарушения и вот игра прямой ногой с риском нанесения травмы -это прямая красная(а травму Корниенко кстати получил)
Ответить
+4
-2
Vlad21
08.11.2020 в 21:36
А Корниенко в сборной выглядел достаточно убедительно. А как теперь???
Ответить
0
-1
Денис Донецк (Донецк)
08.11.2020 в 21:18
А когда чистый гол сборной англичанам не засчитали - тоже "дух игры" был? Или там не дух, а тут дух? Есть правила, какой нафиг дух?) Лепит абы шо
Ответить
+3
-3
Исследователь
08.11.2020 в 21:11
По меньшей мере странное интервью от эксперта или этот эксперт как и все остальные (кроме Леоненко) липовый?
Ответить
+4
-3
avatar
Металлист Харьков
08.11.2020 в 21:08
За такие удаления игрока нужно отлучать от футбола на пол года - год ! Чтоб он п-р думал о том что он калечит игрока соперника (((((
Ответить
+7
-4
amg333 (Kyiv )
08.11.2020 в 21:12
что то не припомню,чтоб игроков шохтьора отлучали на пол года)))..там бы каждый месяц нужно было бы проводить трансферы ,так как некому было бы играть!
Ответить
+2
-4
Vlad21
08.11.2020 в 21:42
Даже не соперника, а своего коллегу по футбольному спектаклю. Ведь оба зарабатывают деньги на этом поприще и не исключено, что может так случиться играть вместе в одной из Европейских команд. И каково это?
Ответить
0
0
amg333 (Kyiv )
08.11.2020 в 21:07
удали в таком же эпизоде игрока шохтьора,мы бу же имели 200 комментов,что судья был в динамовской футболке!!..проходили это уже не один раз!
Ответить
+3
-2
Григорий Листопадов
08.11.2020 в 21:06
Пора Ступара возвращать на поле,без него нет судей,он был образцом,мать его за ногу."Да было нарушение,да мог оторвать ногу,да,мог его сделать калекой на всё жизнь,да,сыграл очень грубо,сыграл на красную,но её не надо было давать,не надо ломать ДУХ игры". Ну что это за ЭКСПЕРТ,выживший из ума бывший НЕ очень хороший судья.
Ответить
+7
-3
rivnenskyi (Рівне)
08.11.2020 в 21:01
Я нейтральний вболівальник. За таке порушення червона картка це нормально. ВАР - краще нововведення в футболі за багато років. Тепер немає несправедливих голів, а точніше - їх нікчемно мала кількість.
Ответить
+9
-2
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
08.11.2020 в 20:59
После удаления игра стала совсем не интересной! Я расстроен! П.с. Эксперт идиот!
Ответить
+7
-1
megrivan (Курячі Лози)
08.11.2020 в 21:01
Ты самокритичен, это похвально.
Ответить
+1
-4
football_soccer (Украина)
08.11.2020 в 20:54
вот этих всех высказываний по типу "вар такой, вар сякой" я не понимаю, причем длятся они с самого начала введение этой системы. Алёё , вар это всего лишь система видеоповторов , решение все равно принимает главный судья. Мне хоть и не нравится Монзуль, но когда на скорости сносят человека и попадают шипами в место, где нет щитка, ну что тут поделаешь? это грубо, это больно и это красная.
Ответить
+6
-3
avatar
simargl (Чернигов)
08.11.2020 в 20:50
Ваш эксперд идиот???
Ответить
+8
-7
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.11.2020 в 20:55
Однозначно "да".
Ответить
+6
-6
LEVgcUqs (Чернігів)
08.11.2020 в 20:46
В принципі Сидорчук сфолив, але дійсно Монзуль у чоловічому футболі не розбирається_це раз а друге це помічниця шахтьоровців і кротів.
Ответить
+6
-13
avatar
simargl (Чернигов)
08.11.2020 в 20:51
К доктору сходи . У Кириленко травма. Красная 50000% . И дисквалификации на 3-5 игр нужна
Ответить
+8
-3
megrivan (Курячі Лози)
08.11.2020 в 21:05
Не ври, Кириленко сегодня не играл. А вот Корниенко будет играть в следующем матче. От ушибов еще никто без ноги не остался.
+1
-4
oleg dynamo (львівська)
08.11.2020 в 20:42
повністю згідний із Ступарем,там можна було б дати жовту і ніхто б слова не говорив про червону.Гра важлива і видалення раз є то має бути 100% а не сумнівне.Тут боліли ШД захищають ту суддю,але я б подивився якби за таке га..о видалили б ігрока ШД,щоб вони писали.Я певен,дала б жовту навіть ніхто з адекватних боліл ШД ні слова б не сказав.Не має в грі ШД-ДК бути таких видалень,це буде образливо для всіх нормальних боліл
Ответить
+5
-12
timo87 (Донецк)
08.11.2020 в 20:40
Нужно тогда прописать в регламенте четкое определение понятия "дух игры" - если игрок Динамо грубо нарушает правила, но при этом киевляне не выигрывают с крупным счетом, удалять его нельзя, это не соответствует духу игры.
Ответить
+10
-6
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.11.2020 в 20:32
Травмировал игрока это дух игры.Ступар эксперт по боям без правил,? Редакция не надо позорить сайт и ставить этого болельщика Динамо
Ответить
+14
-6
oleg dynamo (львівська)
08.11.2020 в 20:46
він стільки раз захищав ШД що невідомо чий він болільник...
Ответить
+3
-4
amg333 (Kyiv )
08.11.2020 в 21:08
Где пруфы,что у игрока травма?
Ответить
+1
-3
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
08.11.2020 в 20:31
А почему Тайсону за удар умышленно сзади ничего?
Ответить
+4
-10
avatar
simargl (Чернигов)
08.11.2020 в 20:52
Когда он тебя ударил ???
Ответить
+1
-3
amg333 (Kyiv )
08.11.2020 в 21:09
Ты идиот???
+2
-1
batkomaxno555 (Никополь)
08.11.2020 в 21:41
так то ж тайсон за него Падленко головой отвечает. катька старалась как могла
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
08.11.2020 в 20:30
Дух игры это хорошо. Но надо и мозг в голове иметь, это про Сидора. Как можно идти в такой подкат? Не понимаю. Опытный игрок, капитан команды, а играет на эмоциях, как юниор. Конечно, не будь ВАР, все легко согласились бы с желтой картой, легко бы согласились! Но ВАР есть, он для таких вещей и существует. И пенять на арбитрессу нечего, она поступила так, как была обязана поступить.
Ответить
+9
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.11.2020 в 20:27
Ступар опять про какой то дух игры а не про правила .он остался в 70 годах этот эксперт.а если Корниенко бы Сидорчук ногу оторвал тоже удалять нельзя .типа дух игры? Ступар ещё раз доказал он адвокат Динамо
Ответить
+6
-3
avatar
scorpius (Ck)
08.11.2020 в 20:24
Опять этот знаменитый дух игры. А точнее душок. В ЕК практически всегда преобладает здравый смысл и буква закона, как-то так.
Ответить
+5
-2
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
08.11.2020 в 20:23
Удаление - без вопросов, вопрос в том, что кротам бы не дали, и жёлтые, там где надо, не давали
Ответить
+2
-3
avatar
Hugo64 (PARIS)
08.11.2020 в 20:22
когда цвек сбил сидорчука- многие говорили что мол костолом и тд- мог нанести травму- сидорчук постоянно так играеет что может нанести травму и очень серьезную-не успевал не на мяч не перекрыть игрока-И ВРЕЗАЛ ПО НОГА --приподняв ногу а не упустив--значит преднамеренно- вот и всё
Ответить
+7
-1
avatar
genpet (Николаев)
08.11.2020 в 20:21
Можно только сделать снисхождение, что Сидорчук делал это не специально, а по инерции врезался в дальнюю ногу соперника. Но опытный игрок имеющий карточку, должен был бы осторожнее
Ответить
+4
-2
timo87 (Донецк)
08.11.2020 в 20:42
опытный игрок, видя, что не успевает сыграть в мяч, поджал бы их. А цель Сидорчук была остановить проход любой ценой.
Ответить
+3
-2
oleg dynamo (львівська)
08.11.2020 в 20:44
та йому за це дали зразу червону...
Ответить
+2
-2
юрец-700 (Харьков)
08.11.2020 в 20:46
Не хотел бы убрал бы ногу а не шел с прямой ногой
Ответить
+3
-2
amg333 (Kyiv )
08.11.2020 в 20:19
будет такой момент ещё и у вагинальных,и их игрока не удалят,максимум желтая,ну или пожурят не много)))..Степашка дуболом так постоянно играет!...и будем слушать отмазки кротячей мрази от их глоров!
Ответить
+4
-7
юрец-700 (Харьков)
08.11.2020 в 20:49
мразь в зеркале увидишь
Ответить
+2
-3
amg333 (Kyiv )
08.11.2020 в 21:09
Откуда знаешь?..смотрел уже не один раз в зеркало на мразь?
+1
-1
Леонід Скачков (Рівне)
08.11.2020 в 20:15
Футбол-не балет!В тому епізоді нічого не було аж надто кримінального.Інша справа,що Динамо не показало гри,якої чекали,від слова зовсім!!!
Ответить
+4
-10
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
08.11.2020 в 20:15
Таких красных можно давать по 5 шт за матч. Катя коза. Как только я увидел что Катя судья был уверен что будет прямая красная с ВАР.
Ответить
+3
-11
avatar
Horus (Днепропетровск)
08.11.2020 в 20:13
ХЗ, кто такой Сидорчук, но я заметил, что он все время играет за соперника
Ответить
+1
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.11.2020 в 20:10
Редакторам сего ресурса самим не противно публиковать вот таких "экспертов"?
Ответить
+10
-3
schabay (Краснодон)
08.11.2020 в 20:18
курочка по зёрнышку - редакторы по комменту...Кушать то хочется постоянно и не что зря...Заработаем редакторам на икру заморскую БАКлаЖанную
Ответить
+5
-3
schabay (Краснодон)
08.11.2020 в 20:19
Ты на хфамилию редактора глянь - кругом одни ...
Ответить
+4
-3
avatar
El_Matador_73 (Одесса)
08.11.2020 в 20:48
Еще раз, что с экспертом не так? Он в числе лучших судей СССР — 7 раз (1978, 1979, 1981, 1984, 1985, 1986, 1989). Хачи арабские его турнули с ЧМ82 за бабки. Но он точно - эксперт. А ты кто? Диванный аналитег? Удар был в неопорную ногу.
Ответить
+1
-6
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.11.2020 в 20:50
А ты? Судья? Тренер? Нет? Тогда иди ....повтор посмотри или очки купи,а потом Правила почитай,аналитеГ хренов...
+3
-1
avatar
simargl (Чернигов)
08.11.2020 в 20:57
Он не ошибается. Он отрабатывает деньги)))
+4
-1
юрец-700 (Харьков)
08.11.2020 в 21:03
Одесса ты не прав по данному эпизоду красная 100 пудов ; болелам Черноморца из Харькова привет!
+5
-1
avatar
El_Matador_73 (Одесса)
08.11.2020 в 21:04
Я и не претендую на эксперта. Но нех людей заслуженных хаять, если сам в этой сфере никто. Красной нет. Удар сбоку, не в опорную, и не умышленно. В дерби такое не должны ставить. Но кому то Вар и буква игры, а кому то сама Игра.
+1
-4
аалекс ( Крым)
08.11.2020 в 20:09
Если не удалять за такие нарушения, то он и дальше будет играть в таком стиле, хотя горбатого могила исправит.
Ответить
+12
-4
avatar
ProstoFAN (Донецк)
08.11.2020 в 20:05
И то верно: зачем эти правила вообще нужны? надо играть "по духу". Вот это было бы зрелище: игрок уносит свою ногу с поля у себя на плече...
Ответить
+12
-5
avatar
Инспектор ( )
08.11.2020 в 20:08
Супер коммент!
Ответить
+7
-5
avatar
Инспектор ( )
08.11.2020 в 20:04
проявлять гибкость для развития футбола... Можно у этого эксперта спросить- ну сколько можно про дух игры. Подскажите в каком параграфе Правил определен дух игры
Ответить
+10
-4
Геродот (Винница)
08.11.2020 в 20:04
Удаление Сидорчука чистое, какая тут может быть гибкость? Задрал этот т.н. "эксперт", которого в свое время изгнали из судейства на международном уровне за вот такие трактовки игры.
Ответить
+13
-4
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
08.11.2020 в 20:18
А за 5 мин до этого Шахтёру красную давать не нужно было? Удар сзади по ногам без намека на игру в мяч. Таких красных по 5 шт за матч можно нарисовать
Ответить
+3
-4
Acsakal (Kharkov)
08.11.2020 в 20:03
Цей "експерт" зовсім з глузду з'їхав??? Де в правилах написано про "дух гри"? Нехай скаже, в якому параграфі? Після такого в'їзду шипами в опорну ногу суперника той може взагалі завершити з футболом. До речі постраждалий якраз той самий юніор, кар'єрf якого через таке порушення може закінчитися, щойно розпочавшись. А якщо Сидорчук той самий старий кобель, якого вже нічому не навчиш, то це його проблеми. До речі, теж саме і стосовно "експерта".
Ответить
+15
-6
bambur (Николаев)
08.11.2020 в 20:02
А что бы этот эксперт базарил если бы пацана на носилках вынесли с поля???? Сидору давно пора дать дисквалификацию на годик-полтора, ну или против него так же поиграть
Ответить
+13
-5
avatar
Serega1111 (Киев)
08.11.2020 в 20:25
Играли же против него так. Ловро Цвек тоже хорошо приложился, но не помогает
Ответить
+3
-1
Vantala (Kharkiv)
08.11.2020 в 20:01
нет уж, пусть лучше формально так будем наказывать, чем пацинов ломать. Очень опасно было. и мне плевать специально или нет. причем это ж не в первый раз. А с ференцварошем тоже Балакин был виноват, господин эксперд?
Ответить
+10
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.11.2020 в 20:01
ВАР используется повсеместно в Европе и никто не говорит,что ВАР убивает"дух игры". Ступар неправ и явно заангажирован Динамо.
Ответить
+12
-5
Kristo (Львов)
08.11.2020 в 19:59
Если с помощью ВАР рассматривать все нарушения, то можно удалять по пять-шесть игроков в каждом матче. Тем более ВАР в исполнение Балакина какой то странно односторонний.
Ответить
+5
-13
avatar
фанат71 (калуш)
08.11.2020 в 19:58
Браво!Деколи може )))
Ответить
+1
-10
Oлeкcин (Н.)
08.11.2020 в 19:57
Крысы, привыкли исподтишка безнаказанно по ногам бить, а теперь плачутся!
Ответить
+13
-4
Kristo (Львов)
08.11.2020 в 20:02
Это Вы о Степаненко?
Ответить
+7
-13
aleks68
08.11.2020 в 20:14
лижи суркису дальше.
+8
-3
amg333 (Kyiv )
08.11.2020 в 20:22
А ты уже отлизал Катюше монзуль???
+2
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.11.2020 в 19:55
А вот и "икспэрд"в динамовской футболке вылез из нафталина
Ответить
+13
-9
avatar
El_Matador_73 (Одесса)
08.11.2020 в 20:36
А что с экспертом не так? Он в числе лучших судей СССР — 7 раз (1978, 1979, 1981, 1984, 1985, 1986, 1989). А ты кто?
Ответить
+3
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.11.2020 в 20:47
А ты кто? Посмотри повтор нарушения и перечитай Правила,"икспэрд" ещё один...
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...