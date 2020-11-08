ВАР убивает дух игры, не футбольное решение. Эксперт раскритиковал удаление Сидорчука в матче Динамо - Шахтер

Удаление Сергея Сидорчука в конце первого тайма матча "Динамо" - "Шахтер" – очевидное на первый взгляд. По формальным признакам это был фол, который мог нанести вред здоровью соперника. Подкат выполнен на скорости, нога оторвана от газона. Однако судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар предлагает посмотреть на ситуацию шире. Мол, удаление совсем не соответствовало духу игры. И самое главное, считает эксперт – его бы не было, если бы Екатерину Монзуль не дернул арбитр ВАР Николай Балакин.

- Это был матч не юношеских команд, которых надо учить играть в футбол. Не Монзуль, но Балакин убил всю интригу в матче – он заставил ее поступить формально. Если бы Балакин не вмешался, мы бы видели другой футбол. Проблема в том, что такими решениями судьи заставляют наш футбол развиваться строго по формальным законам. А где возможности для творчества? Где соблюдение духа игры, который импонирует зрителям на трибунах и у экранов? ВАР убивает этот дух, - философски говорит Мирослав Ступар.

- Если бы Балакин не вмешался, никто бы Монзуль не критиковал. Да, Сидорчук опоздал с подкатом, хотя технически он был выполнен по правилам: одна нога стелется по земле, а второй пытается сыграть в мяч. Но не успел, потому что Корниенко оказался проворнее. Корниенко протолкнул мяч на скорости, а футболист "Динамо" сыграл сопернику в ногу. К счастью, эта нога у Корниенко было не опорной. Если бы была опорной – то было бы гораздо опаснее для здоровья. Я думаю, что большинство арбитров на международном уровне рассудили бы этот эпизод не формально, а по футбольному – желтая карточка. Но нашим судьям это не свойственно. Монзуль стала заложником подсказки Балакина – "иди посмотри". По тексту правил – это серьезное игровое нарушение, но надо иногда проявлять гибкость для развития футбола. К тому же из игроков "Шахтера" никто не требовал удаления, ибо воспринимали этот подкат по-футбольному.

А уже после красной Сидорчуку умерла интрига в матче. Нам сложно что-то изменить, но мы можем выражать свое мнение, - сказал Мирослав Иванович.

Отметим, что "Динамо" уступило "Шахтеру" в матче 9-го тура УПЛ со счетом 0:3.

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