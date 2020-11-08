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Сидорчук установил антирекорд Динамо
Еще одно удаление для полузащитника
Эта красная карточка стала уже четвертой для футболиста сборной Украины за "Динамо" в чемпионатах Украины. По этому показателю он обогнал Андрея Ярмоленко, у которого было три удаления. Предыдущие три раза Сидорчук шел с поля после второй желтой. На этот раз его впервые удалили прямой красной как игрока "бело-синих". Еще однажды прямую красную Сергей получил играя за запорожский "Металлург".
В этом сезоне Сидорчук провел 15 матчей за "Динамо" во всех турнирах, отдав одну результативную передачу и получив две красные и четыре желтые карточки.
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