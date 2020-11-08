Сидорчук установил антирекорд Динамо

Украинское классическое очередной раз не обошлось без красной карточки. На этот раз матч не доиграл капитан "Динамо" Сергей Сидорчук. Рефери матча Екатерина Монзуль удалила игрока киевлян под занавес первого тайма. Сидорчук пошел в грубый подкат против Виктора Корниенко, нанеся травмы защитнику "горняков". Сначала арбитр матча показала желтую карточку, однако после просмотра VAR изменила свое решение.

Эта красная карточка стала уже четвертой для футболиста сборной Украины за "Динамо" в чемпионатах Украины. По этому показателю он обогнал Андрея Ярмоленко, у которого было три удаления. Предыдущие три раза Сидорчук шел с поля после второй желтой. На этот раз его впервые удалили прямой красной как игрока "бело-синих". Еще однажды прямую красную Сергей получил играя за запорожский "Металлург".

В этом сезоне Сидорчук провел 15 матчей за "Динамо" во всех турнирах, отдав одну результативную передачу и получив две красные и четыре желтые карточки.