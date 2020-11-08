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Сидорчук установил антирекорд Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще одно удаление для полузащитника

Сидорчук установил антирекорд Динамо
Новина українською

Украинское классическое очередной раз не обошлось без красной карточки. На этот раз матч не доиграл капитан "Динамо" Сергей Сидорчук. Рефери матча Екатерина Монзуль удалила игрока киевлян под занавес первого тайма. Сидорчук пошел в грубый подкат против Виктора Корниенко, нанеся травмы защитнику "горняков". Сначала арбитр матча показала желтую карточку, однако после просмотра VAR изменила свое решение.

Эта красная карточка стала уже четвертой для футболиста сборной Украины за "Динамо" в чемпионатах Украины. По этому показателю он обогнал Андрея Ярмоленко, у которого было три удаления. Предыдущие три раза Сидорчук шел с поля после второй желтой. На этот раз его впервые удалили прямой красной как игрока "бело-синих". Еще однажды прямую красную Сергей получил играя за запорожский "Металлург".

В этом сезоне Сидорчук провел 15 матчей за "Динамо" во всех турнирах, отдав одну результативную передачу и получив две красные и четыре желтые карточки.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
СПОРТ ЮА

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Комментарии (10)
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аалекс ( Крым)
08.11.2020 в 21:41
Так вроде адекватный, по сравнению с Гармашем или Хачериди, просто мастерства не хватает.
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0
0
andyua (Kyiv)
08.11.2020 в 21:29
Що не матч, то вилучення. Раніше штрафували за жовті/червоні, зараз, мабуть, дають премію...
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0
0
Fritz (Кузнецовск)
08.11.2020 в 21:19
Капитанище!!!!!
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0
0
andyua (Kyiv)
08.11.2020 в 21:28
Позоріще!
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+1
0
V.Dem (Kyiv)
08.11.2020 в 20:34
Пора забрати капітанську пов"язку. Від нього одні проблеми повсюду. Хоча складно сказати, хто може бути капітаном в Динамо, не видно в команді лідера. Якісь всі безхрибетні.
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+7
0
avatar
Сокира (New Castle)
08.11.2020 в 20:45
Чого це "всі безхребетні"? Буяльський, Миколенко, Бущан! Буяльський, до речі, міг би бути капітаном.
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0
0
V.Dem (Kyiv)
08.11.2020 в 21:15
Немає у них лідерських задатків. В Динамо завжди були особистості, сьогодні я таких не бачу.
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.11.2020 в 20:29
Ну,что сказать.. С достижением!)))
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+3
-1
schabay (Краснодон)
08.11.2020 в 21:01
На базе закрыли - а гормоны?Наверное резиновая баба - не его мечта
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+2
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
08.11.2020 в 21:06
+2
-1


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