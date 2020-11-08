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Андрей Пятов: Важная победа на пути к чемпионству

Премьер-лига
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Вратарь "горняков" высказался насчет победы над "Динамо"

Андрей Пятов: Важная победа на пути к чемпионству
Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал победу над киевским "Динамо" в рамках 9-го тура УПЛ.

"Важная победа на пути к чемпионству. Не отступаем от своих целей. Вперед, "Шахтер", - написал Пятов в своем инстаграме.

36-летний вратарь провел весь матч на скамейке запасных, ворота "горняков" защищал 19-летний Анатолий Трубин.

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В статье: Андрей Пятов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Динамо - Шахтёр
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