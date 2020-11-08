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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря - Ворскла 0:0

Премьер-лига
(1 голосов)
Заря - Ворскла 0:0
Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Украины. Favbet лига. Девятый тур
8 ноября. Запорожье. Славутич Арена
«Заря» - «Ворскла» 0:0

«Заря»: Н.Шевченко – Фаворов, Руфати, Абу Ханна, Хомченовский – Иванисеня - Юрченко, Громов (Саядманеш 77), Кочергин – Кабаев (Назарина 63), Гладкий
Тренер: Виктор Скрипник

«Ворскла»: Ризнык – Пердута, Яворский (Васин 85), Чеснаков, Альюн, Якубу - Скляр, Пуцлин, Кане – Степанюк (Кравчук 75), Щербак (Ребенок 46)
Тренер: Юрий Максимов

Арбитр: Евгений Арановский
Предупреждения: Юрченко 15, Кабаев 24 - Ребенок 47, Пердута 50
Удаления: Хомченовский 59 (прямая посля подсказки ВАР) – Ребенок 70 (вторая желтая)

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск)
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Комментарии (9)
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Исследователь
08.11.2020 в 21:37
Заря профукала 1 тайм, а потом катастрофически не хватало времени, это не то пальто...
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Крестоносец (Полтава)
08.11.2020 в 21:31
Нормально. Но "Зоря" смотрелась интереснее
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+1
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Hugo64 (PARIS)
08.11.2020 в 21:34
ОСОБЕННО ВО ВТОРоМ ТАЙМЕ что не характерно для ЗАРИ
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0
0
Fritz (Кузнецовск)
08.11.2020 в 21:29
А где Циганкис? Где это чудо? На лигу Европы берегут звезду?
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0
0
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Hugo64 (PARIS)
08.11.2020 в 21:29
в сборную уехал
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0
0
Bogdan36 (Kiev)
08.11.2020 в 21:27
Унылые нули.Нули, как уровень реализации моей любимой "Зари".Раньше были "Мужики", а сейчас даже не знаю.
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+3
-1
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Hugo64 (PARIS)
08.11.2020 в 21:26
ХОМА очень слабо играеет в этом сезоне, кочергин как всегда иногда неплохо-А ЗАЧАСТУЮ такое ... идет в обыграш на троих -потеря мяча и атака- ГЛАДКИЙ? рядом перовичем твое место-- ВЫДАЛИ такой мячик и тут умудрился не забить- ЗАТО ФИЛЯ забиваеет-ЮРЧЕНКО-ни одного нормальног углового- штрафного и ударв перекладину-вот и все-ВИТЯ ПОРА пора
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0
0
Термит (Киев)
08.11.2020 в 21:26
Заря смотрелась однозначно получше, по содержанию и опасным моментам на победу точно наиграли, просто чуть не повезло. Почему так в ЛЕ не играть?
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0
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simargl (Чернигов)
08.11.2020 в 21:25
Шикарная игра!!! Еще б 5-10 минут и все попадали.... вот это самоотдача !!! Лучшая игра дня !!
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+3
0


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