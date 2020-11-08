«Заря» - «Ворскла» 0:0

ХОМА очень слабо играеет в этом сезоне, кочергин как всегда иногда неплохо-А ЗАЧАСТУЮ такое ... идет в обыграш на троих -потеря мяча и атака- ГЛАДКИЙ? рядом перовичем твое место-- ВЫДАЛИ такой мячик и тут умудрился не забить- ЗАТО ФИЛЯ забиваеет-ЮРЧЕНКО-ни одного нормальног углового- штрафного и ударв перекладину-вот и все-ВИТЯ ПОРА пора