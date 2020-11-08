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Заря - Ворскла 0:0
Чемпионат Украины. Favbet лига. Девятый тур
8 ноября. Запорожье. Славутич Арена
«Заря» - «Ворскла» 0:0
«Заря»: Н.Шевченко – Фаворов, Руфати, Абу Ханна, Хомченовский – Иванисеня - Юрченко, Громов (Саядманеш 77), Кочергин – Кабаев (Назарина 63), Гладкий
Тренер: Виктор Скрипник
«Ворскла»: Ризнык – Пердута, Яворский (Васин 85), Чеснаков, Альюн, Якубу - Скляр, Пуцлин, Кане – Степанюк (Кравчук 75), Щербак (Ребенок 46)
Тренер: Юрий Максимов
Арбитр: Евгений Арановский
Предупреждения: Юрченко 15, Кабаев 24 - Ребенок 47, Пердута 50
Удаления: Хомченовский 59 (прямая посля подсказки ВАР) – Ребенок 70 (вторая желтая)
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