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Корниенко: Полностью переиграли соперника, хотя Динамо отличная команда
Защитник "горняков" подвел итоги победы над киевлянами
Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал
– Показали свою игру, хороший футбол, свой почерк. Считаю, мы полностью переиграли соперника, хотя "Динамо" тоже отличная команда. Нам удалось это сделать.
– Выполнили все установки Луиша Каштру?
– Да. Думаю, если на табло счет 3:0, то мы выполнили то, что тренер хотел и что говорил нам.
– В конце первого тайма ты
– Болит нога. Завтра утром будет видно, что и как.
– Ты вызван в сборную Украины. Завтра будет известно, каковы дальнейшие действия?
– Да, завтра доктора посмотрят, что там, и скажут.
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