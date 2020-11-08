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Корниенко: Полностью переиграли соперника, хотя Динамо отличная команда

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник "горняков" подвел итоги победы над киевлянами

Корниенко: Полностью переиграли соперника, хотя Динамо отличная команда
Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал победу над киевским "Динамо" в рамках 9-го тура УПЛ.

– Показали свою игру, хороший футбол, свой почерк. Считаю, мы полностью переиграли соперника, хотя "Динамо" тоже отличная команда. Нам удалось это сделать.

– Выполнили все установки Луиша Каштру?

– Да. Думаю, если на табло счет 3:0, то мы выполнили то, что тренер хотел и что говорил нам.

– В конце первого тайма ты получил травму. Как самочувствие и что говорят врачи?

– Болит нога. Завтра утром будет видно, что и как.

– Ты вызван в сборную Украины. Завтра будет известно, каковы дальнейшие действия?

– Да, завтра доктора посмотрят, что там, и скажут.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Виктор Корниенко Динамо - Шахтёр
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Источник:
shakhtar.com

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Комментарии (3)
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megrivan (Курячі Лози)
08.11.2020 в 22:08
Нога болит? Я думал, что уже ампутировали...
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0
-3
Acsakal (Kharkov)
08.11.2020 в 22:19
Не бреши. Чим ти міг думати, якщо мізки тобі ампутували значно раніше, ніж ногу Корнієнка?
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+2
0
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Serega1111 (Киев)
08.11.2020 в 23:10
Это неправда, не было там чего ампутировать. Вскрыли черепную коробку, видят - пусто, напихали соломы, зашили и выписали нам на радость...
+1
0


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