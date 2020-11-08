Корниенко: Полностью переиграли соперника, хотя Динамо отличная команда

Защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко прокомментировал победу над киевским "Динамо" в рамках 9-го тура УПЛ.

– Показали свою игру, хороший футбол, свой почерк. Считаю, мы полностью переиграли соперника, хотя "Динамо" тоже отличная команда. Нам удалось это сделать.

– Выполнили все установки Луиша Каштру?

– Да. Думаю, если на табло счет 3:0, то мы выполнили то, что тренер хотел и что говорил нам.

– В конце первого тайма ты получил травму . Как самочувствие и что говорят врачи?

– Болит нога. Завтра утром будет видно, что и как.

– Ты вызван в сборную Украины. Завтра будет известно, каковы дальнейшие действия?

– Да, завтра доктора посмотрят, что там, и скажут.