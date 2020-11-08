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Заря - Ворскла 0:0. Видеообзор матча
Луганчане и полтавчане голов не забили
В рамках 9-го тура УПЛ луганская "Заря" принимала полтавскую "Ворсклу". Команды Скрипника и Максимова не смогли размочить счет в матч и сыграли в нулевую ничью. После девяти туров хозяева имеют в своем активе 11 очков и занимают 9-е место. В свою очередь у гостей 16 баллов и команда расположилась на 3-й строчке в турнирной таблице.
Чемпионат Украины. Favbet лига. Девятый тур
8 ноября. Запорожье. Славутич Арена
"Заря" - "Ворскла" 0:0
8 ноября. Запорожье. Славутич Арена
"Заря": Н.Шевченко – Фаворов, Руфати, Абу Ханна, Хомченовский – Иванисеня - Юрченко, Громов (Саядманеш 77), Кочергин – Кабаев (Назарина 63), Гладкий
Тренер: Виктор Скрипник
Тренер: Виктор Скрипник
"Ворскла": Ризнык – Пердута, Яворский (Васин 85), Чеснаков, Альюн, Якубу - Скляр, Пуцлин, Кане – Степанюк (Кравчук 75), Щербак (Ребенок 46)
Тренер: Юрий Максимов
Тренер: Юрий Максимов
Арбитр: Евгений Арановский
Предупреждения: Юрченко 15, Кабаев 24 - Ребенок 47, Пердута 50
Удаления: Хомченовский 59 (прямая посля подсказки ВАР) – Ребенок 70 (вторая желтая)
Предупреждения: Юрченко 15, Кабаев 24 - Ребенок 47, Пердута 50
Удаления: Хомченовский 59 (прямая посля подсказки ВАР) – Ребенок 70 (вторая желтая)
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