Заря - Ворскла 0:0. Видеообзор матча

В рамках 9-го тура УПЛ луганская "Заря" принимала полтавскую "Ворсклу". Команды Скрипника и Максимова не смогли размочить счет в матч и сыграли в нулевую ничью. После девяти туров хозяева имеют в своем активе 11 очков и занимают 9-е место. В свою очередь у гостей 16 баллов и команда расположилась на 3-й строчке в турнирной таблице.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Девятый тур

8 ноября. Запорожье. Славутич Арена

"Заря" - "Ворскла" 0:0 8 ноября. Запорожье. Славутич Арена

"Заря": Н.Шевченко – Фаворов, Руфати, Абу Ханна, Хомченовский – Иванисеня - Юрченко, Громов (Саядманеш 77), Кочергин – Кабаев (Назарина 63), Гладкий

Тренер: Виктор Скрипник

"Ворскла": Ризнык – Пердута, Яворский (Васин 85), Чеснаков, Альюн, Якубу - Скляр, Пуцлин, Кане – Степанюк (Кравчук 75), Щербак (Ребенок 46)

Тренер: Юрий Максимов

Арбитр: Евгений Арановский

Предупреждения: Юрченко 15, Кабаев 24 - Ребенок 47, Пердута 50

Удаления: Хомченовский 59 (прямая посля подсказки ВАР) – Ребенок 70 (вторая желтая)