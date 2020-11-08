  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря - Ворскла 0:0. Видеообзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря - Ворскла 0:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане и полтавчане голов не забили

Заря - Ворскла 0:0. Видеообзор матча
Новина українською

В рамках 9-го тура УПЛ луганская "Заря" принимала полтавскую "Ворсклу". Команды Скрипника и Максимова не смогли размочить счет в матч и сыграли в нулевую ничью. После девяти туров хозяева имеют в своем активе 11 очков и занимают 9-е место. В свою очередь у гостей 16 баллов и команда расположилась на 3-й строчке в турнирной таблице.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Девятый тур
8 ноября. Запорожье. Славутич Арена
"Заря" - "Ворскла" 0:0
"Заря": Н.Шевченко – Фаворов, Руфати, Абу Ханна, Хомченовский – Иванисеня - Юрченко, Громов (Саядманеш 77), Кочергин – Кабаев (Назарина 63), Гладкий
Тренер: Виктор Скрипник
"Ворскла": Ризнык – Пердута, Яворский (Васин 85), Чеснаков, Альюн, Якубу - Скляр, Пуцлин, Кане – Степанюк (Кравчук 75), Щербак (Ребенок 46)
Тренер: Юрий Максимов
Арбитр: Евгений Арановский
Предупреждения: Юрченко 15, Кабаев 24 - Ребенок 47, Пердута 50
Удаления: Хомченовский 59 (прямая посля подсказки ВАР) – Ребенок 70 (вторая желтая)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...