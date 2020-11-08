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Артем Шабанов: Как я видел по игре, то красной у Сидорчука не было

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник киевлян высказался насчет удаления капитана "бело-синих"

Артем Шабанов: Как я видел по игре, то красной у Сидорчука не было
Новина українською

Защитник "Динамо" Артем Шабанов прокомментировал эпизод с удалением капитана киевлян Сергея Сидорчука в матче с донецким "Шахтером".

"Не видел повтор, надо посмотреть. Но по движению и как я видел по игре, то красной карточки не было. Монзуль виднее, она дала.

Сидорчук извинился, но мы сказали, что ничего страшного – у всех бывают ошибки. Надо поддержать Сергея", - рассказал Шабанов.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Артем Шабанов Динамо - Шахтёр
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (2)
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Древний (Кривой Рог)
08.11.2020 в 23:41
Что может видеть никакой защитник...игрок...Он видел...ха
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batkomaxno555 (Никополь)
08.11.2020 в 23:38
как не было... ты чё парень оскорбляешь энту тварь мозолиху и падленка они выпоняли свою задачу. так что парень молчи. татар-малай их щедро наградит! паршывое чемпиЁнство шахты приближают вот эти мошеники!
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