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Артем Шабанов: Как я видел по игре, то красной у Сидорчука не было
Защитник киевлян высказался насчет удаления капитана "бело-синих"
Защитник "Динамо" Артем Шабанов прокомментировал эпизод с
"Не видел повтор, надо посмотреть. Но по движению и как я видел по игре, то красной карточки не было. Монзуль виднее, она дала.
Сидорчук извинился, но мы сказали, что ничего страшного – у всех бывают ошибки. Надо поддержать Сергея", - рассказал Шабанов.
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Источник:ПРОФУТБОЛ
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Комментарии (2)
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Древний (Кривой Рог)
08.11.2020 в 23:41
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batkomaxno555 (Никополь)
08.11.2020 в 23:38
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