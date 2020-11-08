Артем Шабанов: Как я видел по игре, то красной у Сидорчука не было

Защитник "Динамо" Артем Шабанов прокомментировал эпизод с удалением капитана киевлян Сергея Сидорчука в матче с донецким "Шахтером".

"Не видел повтор, надо посмотреть. Но по движению и как я видел по игре, то красной карточки не было. Монзуль виднее, она дала.

Сидорчук извинился, но мы сказали, что ничего страшного – у всех бывают ошибки. Надо поддержать Сергея", - рассказал Шабанов.