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Вербич: Мы на первом месте, здорово сыграли во всех матчах ЛЧ. Идем дальше

Премьер-лига
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Вингер киевлян подвел итоги поражения от "горняков"

Вербич: Мы на первом месте, здорово сыграли во всех матчах ЛЧ. Идем дальше
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Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" в матче 9-го тура УПЛ.

"Что было в раздевалке после матча, то останется между нами. Вы видели игру. Нам не везло, потом эта красная карточка. "Шахтер" забил первый мяч после нашей ошибки. Мы поддержали Нещерета. Это нормально, такие ошибки случаются. Он еще молодой, но вратарь отличный, что и доказал в Барселоне. Да, сегодня ошибся, ну и что? Идем дальше, мы все еще на первом месте. Странно, что "Шахтер" хотел играть с нами.

Игра в нападении не стала для меня проблемой, я уже играл раньше на этой позиции, а сегодня вспомнил. Не знаю, что там случилось в моменте с удалением Сидорчука. Был ВАР. Но надо было с его помощью посмотреть и желтые карточки Хочолавы и Марлоса.

У нас нормальная атмосфера. Мы на первом месте, здорово сыграли во всех матчах Лиги чемпионов. Идем дальше. Сейчас перерыв на матчи сборных, а потом увидим", - рассказал Вербич.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Беньямин Вербич Динамо - Шахтёр
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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