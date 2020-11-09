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Коуч Руха ответил на вопрос о кредите доверия от руководства клуба
После домашнего боя с "Ингульцом"
Главный тренер львовского "
Игра складывалась для нас непросто. Пропустили с пенальти в первом тайме. Мы владели преимуществом на поле, поэтому, нам удалось сравнять счет и выйти вперед, когда мы были в большинстве.
После того пропустили непонятный гол. Не хватило времени, чтобы вырвать победу.
У меня нет никаких претензий к футболистам. Есть ли кредит доверия от руководства? Не знаю. Далее нужно подготовить команду к матчу с "Мариуполем".
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