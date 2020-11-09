Коуч Руха ответил на вопрос о кредите доверия от руководства клуба

Главный тренер львовского " Руха " Иван Федык поделился своими впечатлениями после матча с "Ингульцом" 2:2.

Игра складывалась для нас непросто. Пропустили с пенальти в первом тайме. Мы владели преимуществом на поле, поэтому, нам удалось сравнять счет и выйти вперед, когда мы были в большинстве.

После того пропустили непонятный гол. Не хватило времени, чтобы вырвать победу.

У меня нет никаких претензий к футболистам. Есть ли кредит доверия от руководства? Не знаю. Далее нужно подготовить команду к матчу с "Мариуполем".