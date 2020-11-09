  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Коуч Руха ответил на вопрос о кредите доверия от руководства клуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коуч Руха ответил на вопрос о кредите доверия от руководства клуба

Премьер-лига
(1 голосов)

После домашнего боя с "Ингульцом"

Коуч Руха ответил на вопрос о кредите доверия от руководства клуба
Новина українською

Главный тренер львовского "Руха" Иван Федык поделился своими впечатлениями после матча с "Ингульцом" 2:2.

Игра складывалась для нас непросто. Пропустили с пенальти в первом тайме. Мы владели преимуществом на поле, поэтому, нам удалось сравнять счет и выйти вперед, когда мы были в большинстве.

Читайте такжеРух - Ингулец 2:2. Обзор матча и видео голов

После того пропустили непонятный гол. Не хватило времени, чтобы вырвать победу.

У меня нет никаких претензий к футболистам. Есть ли кредит доверия от руководства? Не знаю. Далее нужно подготовить команду к матчу с "Мариуполем".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Иван Федык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...