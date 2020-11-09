После победы над Динамо Каштру вспомнил о поражении от Боруссии М

Луиш Каштру, главный тренер донецкого " Шахтера ", рассказал о победе над киевским "Динамо" 3:0 в матче УПЛ.

Я думаю, что показали хорошую игру, мы сумели доминировать более-менее эффективно после того, как забили первый мяч. А когда "Динамо" осталось в меньшинстве, наше преимущество было уже очень явной.

Мы не давали Динамо создавать моменты на протяжении всей игры. Трудно было останавливать игроков, которые есть в "Динамо", но моя команда хорошо отработала весь поединок, отсюда мы вывозим хорошую победу, уменьшаем отрыв от соперника в таблице и будем продолжать работать.