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После победы над Динамо Каштру вспомнил о поражении от Боруссии М
Подумал, как команде удалось собраться после разгрома
Луиш Каштру, главный тренер донецкого "
Я думаю, что показали хорошую игру, мы сумели доминировать более-менее эффективно после того, как забили первый мяч. А когда "Динамо" осталось в меньшинстве, наше преимущество было уже очень явной.
Мы не давали Динамо создавать моменты на протяжении всей игры. Трудно было останавливать игроков, которые есть в "Динамо", но моя команда хорошо отработала весь поединок, отсюда мы вывозим хорошую победу, уменьшаем отрыв от соперника в таблице и будем продолжать работать.
Такие тяжелые поражения как от Боруссии М ...опускают психологическую составляющую очень низко, но ...когда после того побеждаешь, начинаешь задумываться - может это объединило команду еще больше, дало больше энергии на матч?
Но все не так - когда команды знают, каким путем идут, единственный способ продолжать - это не просто объединиться, встряхнуться, а продолжать работать точно так же с такой же дисциплиной, отдачей и амбициями. Вот главные факторы, важные, чтобы команды показывали себя достойно. Мы единственная команда, этот союз даже в самые трудные моменты очевиден, это мы и увидели на поле.
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