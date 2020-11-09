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После победы над Динамо Каштру вспомнил о поражении от Боруссии М

Премьер-лига
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Подумал, как команде удалось собраться после разгрома

После победы над Динамо Каштру вспомнил о поражении от Боруссии М
Новина українською

Луиш Каштру, главный тренер донецкого "Шахтера", рассказал о победе над киевским "Динамо" 3:0 в матче УПЛ.

Я думаю, что показали хорошую игру, мы сумели доминировать более-менее эффективно после того, как забили первый мяч. А когда "Динамо" осталось в меньшинстве, наше преимущество было уже очень явной.

Мы не давали Динамо создавать моменты на протяжении всей игры. Трудно было останавливать игроков, которые есть в "Динамо", но моя команда хорошо отработала весь поединок, отсюда мы вывозим хорошую победу, уменьшаем отрыв от соперника в таблице и будем продолжать работать.

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Такие тяжелые поражения как от Боруссии М ...опускают психологическую составляющую очень низко, но ...когда после того побеждаешь, начинаешь задумываться - может это объединило команду еще больше, дало больше энергии на матч?

Но все не так - когда команды знают, каким путем идут, единственный способ продолжать - это не просто объединиться, встряхнуться, а продолжать работать точно так же с такой же дисциплиной, отдачей и амбициями. Вот главные факторы, важные, чтобы команды показывали себя достойно. Мы единственная команда, этот союз даже в самые трудные моменты очевиден, это мы и увидели на поле.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
Профутбол digital

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