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Юрия Максимова удивила луганская Заря и свой игрок - Павел Ребенок
Никогда не вступает в борьбу - а здесь красная карточка
Главный тренер полтавской "
Не проиграли - уже хорошо. Хотели выиграть, но и "Заря" удивила - сыграли только в четверг [матч Лиги Европы с греческим АЕК]. Здесь, думал, выйдут уставшие. А они все равно в хорошей физической форме, мобильные игроки, очень искусные, опытные.
Игра была интересная - момент то в одну, то в другую сторону. Могли выиграть, могли и проиграть. Но ничья для нас - достойный результат. "Заря" играет в еврокубках, а это свидетельствует о том, что эта команда сейчас сильнее нас.
Юрий Максимов высказался об удалении флангового игрока своей команды Павла Ребенка.
Меня удивило, что Павел Ребенок получил удаление - он никогда в борьбу не вступает! А здесь получает желтую и прямую красную!
Для меня это было удивительно! Если бы защитник получил, другое дело - а по Павлу я никогда бы не поверил. Но есть ВАР, он указал, не можем возражать.
Спросили Максимова об амбициях относительно еврокубков и сказалось ли на игре отсутствие нападающего Владислава Кулача.
Нам еще трудно в еврокубки, стараемся, бьемся, но не хватает мастерства.
Отсутствие Кулача сказалась - у нас не такая большая скамейка, каждый кто выпадает - уже проблема. Выпускаем молодых ребят, потому что нужно делать хотя бы какие-то замены.
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