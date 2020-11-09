Юрия Максимова удивила луганская Заря и свой игрок - Павел Ребенок

Главный тренер полтавской " Ворсклы " Юрий Максимов прокомментировал ничью 0:0 с луганской "Зарей" с двумя удалениями по ходу игры.

Не проиграли - уже хорошо. Хотели выиграть, но и "Заря" удивила - сыграли только в четверг [матч Лиги Европы с греческим АЕК]. Здесь, думал, выйдут уставшие. А они все равно в хорошей физической форме, мобильные игроки, очень искусные, опытные. Игра была интересная - момент то в одну, то в другую сторону. Могли выиграть, могли и проиграть. Но ничья для нас - достойный результат. "Заря" играет в еврокубках, а это свидетельствует о том, что эта команда сейчас сильнее нас.

Юрий Максимов высказался об удалении флангового игрока своей команды Павла Ребенка.

Меня удивило, что Павел Ребенок получил удаление - он никогда в борьбу не вступает! А здесь получает желтую и прямую красную! Для меня это было удивительно! Если бы защитник получил, другое дело - а по Павлу я никогда бы не поверил. Но есть ВАР, он указал, не можем возражать.

Спросили Максимова об амбициях относительно еврокубков и сказалось ли на игре отсутствие нападающего Владислава Кулача.