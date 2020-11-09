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Юрия Максимова удивила луганская Заря и свой игрок - Павел Ребенок

Премьер-лига
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Никогда не вступает в борьбу - а здесь красная карточка

Юрия Максимова удивила луганская Заря и свой игрок - Павел Ребенок
Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал ничью 0:0 с луганской "Зарей" с двумя удалениями по ходу игры.

Не проиграли - уже хорошо. Хотели выиграть, но и "Заря" удивила - сыграли только в четверг [матч Лиги Европы с греческим АЕК]. Здесь, думал, выйдут уставшие. А они все равно в хорошей физической форме, мобильные игроки, очень искусные, опытные.

Игра была интересная - момент то в одну, то в другую сторону. Могли выиграть, могли и проиграть. Но ничья для нас - достойный результат. "Заря" играет в еврокубках, а это свидетельствует о том, что эта команда сейчас сильнее нас.

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Юрий Максимов высказался об удалении флангового игрока своей команды Павла Ребенка.

Меня удивило, что Павел Ребенок получил удаление - он никогда в борьбу не вступает! А здесь получает желтую и прямую красную!

Для меня это было удивительно! Если бы защитник получил, другое дело - а по Павлу я никогда бы не поверил. Но есть ВАР, он указал, не можем возражать.

Спросили Максимова об амбициях относительно еврокубков и сказалось ли на игре отсутствие нападающего Владислава Кулача.

Нам еще трудно в еврокубки, стараемся, бьемся, но не хватает мастерства.

Отсутствие Кулача сказалась - у нас не такая большая скамейка, каждый кто выпадает - уже проблема. Выпускаем молодых ребят, потому что нужно делать хотя бы какие-то замены.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Максимов Павел Ребенок Лига Европы АЕК Владислав Кулач
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Источник:
Профутбол digital

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