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Ротань заметил ошибку игроков Динамо, когда Шахтер забивал второй и третий гол

Премьер-лига
(2 голосов)

И высказался о Классическом

Ротань заметил ошибку игроков Динамо, когда Шахтер забивал второй и третий гол
Новина українською

Руслан Ротань, наставник молодежной сборной Украины, а в прошлом игрок "Динамо" и "Днепра", поделился впечатлениями от Классического украинского дерби - "Динамо" - "Шахтер" (0:3).

Закономерный результат. Единственное что "Шахтер" раньше вышел из СOVID-19, а у "Динамо" это заболевание на пике. Двусмысленное впечатление от матча, интересно было бы посмотреть, как бы команды играли, если бы были в равных составах.

С такой командой как "Шахтер" играть в меньшинстве - однозначно трудно. Хорошо контролируют мяч, они выжидали и не спешили, играли по счету. А удаление решило исход матча.

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Прокомментировал Ротань и эпизод матча, когда гол забивал Тарас Степаненко.

Когда Степаненко бил, должен был идти на удар Буяльский, а не Андриевский - он перекрыл бы линию удара.

Третий гол? Не сказал бы, что ошибся де Пена - он просто хотел сохранить мяч и допустил техническую ошибку, но в этом случае все немного не добежали.

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В статье: Руслан Ротань Виталий Буяльский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Андриевский Динамо - Шахтёр Карлос де Пена
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Источник:
Профутбол digital

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
09.11.2020 в 11:36
этот физрук ещё что то мычит--угробил молодёжку войдёшь в историю как самый худший физрук Украины --сделай вид чтобы тебя не видели и не слышали --каким надо быть наглецом
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