Ротань заметил ошибку игроков Динамо, когда Шахтер забивал второй и третий гол

Руслан Ротань, наставник молодежной сборной Украины, а в прошлом игрок "Динамо" и "Днепра", поделился впечатлениями от Классического украинского дерби - "Динамо" - "Шахтер" (0:3).

Закономерный результат. Единственное что "Шахтер" раньше вышел из СOVID-19, а у "Динамо" это заболевание на пике. Двусмысленное впечатление от матча, интересно было бы посмотреть, как бы команды играли, если бы были в равных составах.

С такой командой как "Шахтер" играть в меньшинстве - однозначно трудно. Хорошо контролируют мяч, они выжидали и не спешили, играли по счету. А удаление решило исход матча.