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Ротань заметил ошибку игроков Динамо, когда Шахтер забивал второй и третий гол
И высказался о Классическом
Руслан Ротань, наставник молодежной сборной Украины, а в прошлом игрок "Динамо" и "Днепра", поделился впечатлениями от Классического украинского дерби - "Динамо" - "Шахтер" (0:3).
Закономерный результат. Единственное что "Шахтер" раньше вышел из СOVID-19, а у "Динамо" это заболевание на пике. Двусмысленное впечатление от матча, интересно было бы посмотреть, как бы команды играли, если бы были в равных составах.
С такой командой как "Шахтер" играть в меньшинстве - однозначно трудно. Хорошо контролируют мяч, они выжидали и не спешили, играли по счету. А удаление решило исход матча.
Прокомментировал Ротань и эпизод матча, когда гол забивал Тарас Степаненко.
Когда Степаненко бил, должен был идти на удар Буяльский, а не Андриевский - он перекрыл бы линию удара.
Третий гол? Не сказал бы, что ошибся де Пена - он просто хотел сохранить мяч и допустил техническую ошибку, но в этом случае все немного не добежали.
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