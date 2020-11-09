Премьер-лига
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Полузащитник Шахтера объявлен лучшим игроком 9 тура УПЛ
За гол в ворота "Динамо"
Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 9-го тура Лиги.
В состав совета этот раз входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
По итогам голосования победу одержал полузащитник "
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Он опередил нападающих "Мариуполь" Даниила Сикана и Бенито с "Олимпика".
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Источник:УПЛ
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09.11.2020 в 11:28
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