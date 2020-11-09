Полузащитник Шахтера объявлен лучшим игроком 9 тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 9-го тура Лиги.

В состав совета этот раз входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

По итогам голосования победу одержал полузащитник " Шахтера " Тарас Степаненко.

Он опередил нападающих "Мариуполь" Даниила Сикана и Бенито с "Олимпика".