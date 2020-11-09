  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полузащитник Шахтера объявлен лучшим игроком 9 тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Шахтера объявлен лучшим игроком 9 тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

За гол в ворота "Динамо"

Полузащитник Шахтера объявлен лучшим игроком 9 тура УПЛ
Новина українською

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 9-го тура Лиги.

В состав совета этот раз входили Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко.

Читайте такжеДинамо - Шахтёр 0:3. Обзор матча и видео голов

Он опередил нападающих "Мариуполь" Даниила Сикана и Бенито с "Олимпика".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Даниил Сикан Динамо - Шахтёр Бенито
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
09.11.2020 в 11:28
Выбрали любимца динамофанов
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...