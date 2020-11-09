(Анти) Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук

А помните, сколько грязи выливалось на Дениса Гармаша и Евгения Хачериди? Какими только словами не "поливали" этих игроков за их манеру создавать для команды проблемы на ровном месте? История с бунтарями и психически неуравновешенными футболисты, казалось бы, осталась в прошлом, но "Динамо" продолжает страдать от удалений в ответственных матчах. На авансцену вышел игрок, которого приводят в пример для молодежи. Капитан команды, тот, кто должен вправлять мозги и придерживаться четкой игровой структуры уже дважды за последние 133 игровые минуты самоустранился с поля. Это стоило команде победы в матче Лиги чемпионов на поле прямого конкурента и турнирных очков в матче с единственным конкурентом в борьбе за корону УПЛ.

Сергея Сидорчука даже не нужно пытаться оправдать. Можно говорить о том, что, в отличие от Хачериди и Гармаша, свои красные он получает в игровых эпизодах, но это будет лишь подменой понятий. Хачериди и Гармаш тоже беспокоились о результатах, тоже были всем нутром в игре, тоже стремились к победе. Они просто давали волю эмоциям в не игровых эпизодах. Сидорчук же перегибает палку в единоборствах. Играть такими подкатами, как Сергей сыграл против Корниенко в конце первого тайма вчерашнего поединка, нельзя. Это бездумное решение, которое нельзя оправдать благородными мотивами игрока. Футболист с таким опытом и таким статусом должен понимать, что в эпоху ВАР-технологий ничто не останется безнаказанным.

Тем более Сергея Сидорчука в матче против "Ференцвароша" удалили за менее грубые нарушения правил – в своих почти тридцать футболист должен понимать, где та грань, которую нельзя пересекать. Для него это первая прямая красная в карьере, но не первое удаление за время выступлений в "Динамо". Кроме Будапешта, Сергей подвел свою команду в прошлом году в ответственном матче Лиги Европы с "Мальме" (две желтых), удалялся в матче Лиги чемпионов против "Наполи". Еще раньше досрочно уходил с поля в матчах УПЛ с "Таврией" и "Карпатами", хотя тогда даже намека на то, что это грубый игрок, не было.

Мирча Луческу сказал, что не проводил бы этот матч, что проиграл fair play, а выиграл COVID. Но почему-то промолчал о поведении своих игроков на поле: не объяснил, почему Вербич шел на замену с недовольной гримасой и пренебрежительно ударил по руке Де Пены вместо нормальных приветствий, не объяснил, почему Сидорчук сыграл не как опытный футболист, а как неуравновешенный подросток.

Причины поражения, прежде всего, нужно искать в себе.