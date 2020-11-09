  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. (Анти) Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

(Анти) Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук

Премьер-лига
(11 голосов)

Мальме, Будапешт, теперь Классическое...

(Анти) Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

А помните, сколько грязи выливалось на Дениса Гармаша и Евгения Хачериди? Какими только словами не "поливали" этих игроков за их манеру создавать для команды проблемы на ровном месте? История с бунтарями и психически неуравновешенными футболисты, казалось бы, осталась в прошлом, но "Динамо" продолжает страдать от удалений в ответственных матчах. На авансцену вышел игрок, которого приводят в пример для молодежи. Капитан команды, тот, кто должен вправлять мозги и придерживаться четкой игровой структуры уже дважды за последние 133 игровые минуты самоустранился с поля. Это стоило команде победы в матче Лиги чемпионов на поле прямого конкурента и турнирных очков в матче с единственным конкурентом в борьбе за корону УПЛ.

(Анти) Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук - изображение 1

Сергея Сидорчука даже не нужно пытаться оправдать. Можно говорить о том, что, в отличие от Хачериди и Гармаша, свои красные он получает в игровых эпизодах, но это будет лишь подменой понятий. Хачериди и Гармаш тоже беспокоились о результатах, тоже были всем нутром в игре, тоже стремились к победе. Они просто давали волю эмоциям в не игровых эпизодах. Сидорчук же перегибает палку в единоборствах. Играть такими подкатами, как Сергей сыграл против Корниенко в конце первого тайма вчерашнего поединка, нельзя. Это бездумное решение, которое нельзя оправдать благородными мотивами игрока. Футболист с таким опытом и таким статусом должен понимать, что в эпоху ВАР-технологий ничто не останется безнаказанным.

Читайте такжеВАР убивает дух игры, не футбольное решение. Эксперт раскритиковал удаление Сидорчука в матче Динамо - Шахтер

Тем более Сергея Сидорчука в матче против "Ференцвароша" удалили за менее грубые нарушения правил – в своих почти тридцать футболист должен понимать, где та грань, которую нельзя пересекать. Для него это первая прямая красная в карьере, но не первое удаление за время выступлений в "Динамо". Кроме Будапешта, Сергей подвел свою команду в прошлом году в ответственном матче Лиги Европы с "Мальме" (две желтых), удалялся в матче Лиги чемпионов против "Наполи". Еще раньше досрочно уходил с поля в матчах УПЛ с "Таврией" и "Карпатами", хотя тогда даже намека на то, что это грубый игрок, не было.

(Анти) Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук - изображение 2

Мирча Луческу сказал, что не проводил бы этот матч, что проиграл fair play, а выиграл COVID. Но почему-то промолчал о поведении своих игроков на поле: не объяснил, почему Вербич шел на замену с недовольной гримасой и пренебрежительно ударил по руке Де Пены вместо нормальных приветствий, не объяснил, почему Сидорчук сыграл не как опытный футболист, а как неуравновешенный подросток.

Причины поражения, прежде всего, нужно искать в себе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) герой футбольного дня Динамо - Шахтёр
Оцените этот материал:
(11 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex 66 (Кременчуг)
09.11.2020 в 13:38
А не много ли КК в 9 туре? Специалисты блин играют во что? Так же ноги переломают и некому опять будет играть. 8.11 три матча и в каждом КК, а то и две!!! Немыслимо.
Ответить
0
0
Dnepr1978 (Днепропетровск)
09.11.2020 в 13:20
Раньше судьи просто больше боялись.
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
09.11.2020 в 12:38
А по вчерашнему удалению, скорее "топорник"
Ответить
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
09.11.2020 в 12:36
Вот тебе и "топ опорник"...
Ответить
+1
0
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
09.11.2020 в 12:29
Сидорчук испортил матч, убил интригу! Итак матч скучный был, а после удаления, пришлось выключать ТВ! Редиска
Ответить
+1
0
avatar
Инспектор ( )
09.11.2020 в 11:31
....сколько грязи выливалось на Дениса Гармаша и Евгения Хачериди? ... Да их критиковали. Но с каких пор критика это грязь?
Ответить
+6
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...