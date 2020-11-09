Леонид Кучук может вернуться во Львов - СМИ

Экс-наставник " Руха ", белорусский тренер Леонид Кучук может вернуться к работе в львовском клубе.

Ведущий ТаТоТаке Андрей Сенькив сообщил, что кроме тренера Юрия Вернидуба руководство "Руха" ведет альтернативные переговоры с Леонидом Кучуком.

Несколько источников говорят об этих переговорах. Кучук сейчас тренирует минское "Динамо". А по окончании сезона (в Белоруси - зимой) он, возможно, приедет в "Рух", - если Козловскому удастся его уговорить.

Притом действующий коуч "Руха", Иван Федик, знает о переговорах с Вернидубом и Кучуком и готов войти в тренерский штаб кого-то из них.